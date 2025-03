Tutte le vie per la pensione anticipata: età, contributi e decorrenze

Il sistema previdenziale italiano offre diverse modalità di accesso alla pensione anticipata, ciascuna definita da condizioni specifiche che variano in base al profilo contributivo del lavoratore e alla data di inizio dell’attività lavorativa.

L’uscita anticipata dal mondo del lavoro rappresenta un diritto regolamentato da norme in continua evoluzione, legate principalmente all’età anagrafica, alla carriera assicurativa e all’adeguamento alla speranza di vita.

Pensione anticipata: requisiti contributivi per chi ha versato prima del 1996

Per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire prima del 1° gennaio 1996 in una singola gestione previdenziale, si applica il cosiddetto sistema misto. In questo caso, l’accesso alla pensione anticipata non richiede un’età anagrafica minima, ma si fonda esclusivamente sull’anzianità contributiva maturata.

Nel dettaglio, la normativa vigente stabilisce che:

le lavoratrici possano accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi;

i lavoratori uomini possano farlo con 42 anni e 10 mesi di contribuzione.

Tali soglie sono però soggette a rivalutazione periodica in base agli adeguamenti alla speranza di vita, che possono determinare un innalzamento dei requisiti nel corso degli anni.

Il sistema contributivo: possibilità di pensionamento anticipato dal 1996 in poi

Chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 rientra nel regime contributivo puro. In questo contesto, si prevede una modalità alternativa di pensionamento anticipato che integra criteri contributivi con requisiti di tipo anagrafico ed economico.

Per esercitare tale facoltà, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

64 anni di età;

20 anni di contributi effettivi, ossia versamenti reali senza periodi figurativi;

importo della pensione maturata non inferiore a tre volte l’Assegno Sociale Inps (per il 2024 pari a circa 1.603 euro mensili lordi).

Sono previste alcune agevolazioni per le donne: la soglia scende a 2,8 volte l’Assegno Sociale per le madri con un figlio, e a 2,6 volte per chi ha due o più figli.

Anche in questo caso, i requisiti relativi all’età e alla contribuzione possono essere adeguati nel tempo all’incremento dell’aspettativa di vita.

È importante segnalare che, una volta maturati i requisiti, l’importo massimo mensile erogabile con questa formula non può superare cinque volte il trattamento minimo Inps, fissato per il 2024 a 2.993,05 euro lordi. Tale limite resta in vigore fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Decorrenza della pensione anticipata

Una volta raggiunti i requisiti richiesti, l’erogazione effettiva della pensione anticipata non è immediata. La legge prevede infatti un periodo di attesa di tre mesi a partire dalla data in cui si maturano i requisiti contributivi. C.d. finestra mobile.

Ad esempio, una lavoratrice del settore privato che raggiunge i 41 anni e 10 mesi di versamenti il 16 aprile 2025, potrà percepire il primo assegno pensionistico dal 1° agosto di questo stesso anno a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro.

Le altre forme di pensione anticipata

Oltre al trattamento anticipato ordinario, l’ordinamento previdenziale italiano offre ulteriori strumenti di uscita anticipata dal lavoro, pensati per rispondere a specifiche condizioni personali o lavorative.

Tra le opzioni più rilevanti si segnalano:

Quota 103

Una formula di pensionamento flessibile che consente l’accesso alla pensione con il raggiungimento di una somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a Quota103. Questa misura è soggetta a limiti temporali e vincoli specifici di accesso. Richiede 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Pensione per lavoratori precoci

La pensione lavoratori precoci è quella rivolta a coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età e possiedono almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età, oltre a rientrare in categorie svantaggiate o avere condizioni personali particolari (invalidità, disoccupazione, assistenza a familiari con disabilità).

Opzione Donna

Riservata alle lavoratrici, permette un’uscita anticipata con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli, ma a fronte del ricalcolo dell’assegno interamente con il sistema contributivo, che può determinare un importo pensionistico ridotto rispetto al calcolo misto.

APE sociale

L’Ape sociale, si tratta di un’indennità temporanea, non una vera e propria pensione, destinata a particolari categorie di lavoratori (disoccupati, invalidi civili, caregiver, addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e abbiano 30 o 36 anni di contribuzione, a seconda dei casi.

