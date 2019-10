WhatsApp sempre più subdola, arrivano i messaggi che si autodistruggono

A che serve inviare un messaggio che si autodistruggerà dopo un certo tot di tempo? E’ questa la nuova idea di WhatsApp, che probabilmente vuole contrastare le chat segrete di Telegram con questo nuovo sistema dedicato ai chi ha tanti segreti da conservare.

WhatsApp, nuova diavoleria

Una vera e propria diavoleria quella proposta da WhatsApp, è evidente che una trovata del genere è destinata a chi vuole mantenere celati i propri segreti.

Pensiamo quindi a persone checon amanti, oppure lavoratori che complottano contro un collega o il proprio datore di lavoro. C’è da chiedersi quindi qual è il valore morale che una tale funzione porta con sé.

Sappiamo infatti che al momento WhatsApp consente di rimuovere un messaggio prima che il destinatario lo abbia letto, diversamente invece può rimuoverlo solo dalla propria chat, cosa che gli consente comunque di proteggere la propria privacy, nel caso il suo smartphone finisse in mani indesiderate.

Nulla però può con lo smartphone dell’altro. In questo caso, quindi, il problema è totalmente risolto, con il messaggio che si autodistrugge, ogni segreto è totalmente coperto, rimane probabilmente violato il nostro senso dell’onore, in un mondo che continua ad andare in direzione del sotterfugio, della scaltrezza e dell’opportunismo.

Potrebbe interessarti anche Catalogo Infinitiy, Netflix e Sky di ottobre, uscite incredibili

Condividi su