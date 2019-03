WhatsApp, aggiornamento fa felice tutti gli utenti, ecco la novità

C’è chi prova a rivoluzionare totalmente le proprie funzioni per soddisfare gli utenti, chi invece a piccoli passi si perfeziona sempre più. Gli aggiornamenti di WhatsApp solitamente optano per questa seconda versione, ma a volte gli update servono anche e soltanto per aggiungere una piccola cosa. E la felicità sta proprio nelle piccole cose.

Aggiornamento WhatsApp, novità in arrivo

E’ proprio vero, la felicità sta nelle piccole cose, ecco perché gli utenti di WhatsApp sono così felici di aver trovato questo bellissima versione beta tutta da gustarsi con i propri contatti in rubrica.

Di cosa stiamo parlando? Secondo le indiscrezioni stanno arrivando delle nuove. Ebbene sì, molti avranno pensato a qualche strepitoso aggiornamento che rivoluzionasse completamente il sistema o che facesse da aggiunta a qualche dettaglio già presente e invece no.

Il nostro incipit era infatti chiaro, nessuna grande rivoluzione in arrivo, ma nemmeno qualche piccola modifica che risulti sostanziale nel funzionamento dell’app di messaggistica più famosa al mondo. E quindi, cosa c’è da stare tanto felici? Beh, come dicevamo, la felicità sta proprio nelle piccole cose. Ecco perché magari 4 o 5 nuove faccine possono diventare tanto famose da renderci felici.

Ricordiamo che l’interazione nella chat è sempre più complessa, WhatsApp rimane innanzitutto un modo per giocare con gli amici (difficile del resto pensare di utilizzare faccine durante una conversazione lavorativa, o comunque formale). L’emoji accentua l’elemento ludico dell’app e per questo motivo ci rende appunto più felici e allegri. Del resto, cosa c’è di più piacevole del gioco? Al momento i nuovi emoji arriveranno in versione beta, vedremo quando saranno poi disponibili per tutti gli utenti.

