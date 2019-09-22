PES 2020, le licenze di tutti gli stadi ufficiali e le squadre presenti

Da qualche giorno è uscito eFootball PES 2020, c’è già stato un importante aggiornamento riguardante le rose, ma in questa sede vogliamo svelare tutti gli stadi presenti e dare un’occhiata anche alle squadre, visto che in passato c’è sempre stato qualche problema in merito ai diritti d’immagine di maglie fedeli e sponsor ufficiali.
Stadi con licenza in PES 2020
Allianz Arena
Allianz Parque
Allianz Stadium
Arena Corinthians
Camp Nou
Celtic Park
De Kuip
El Monumental
Emirates Stadium
Estadio Alberto J.
Estadio Alejandro Villanueva
Estadio Monumental de Colo-Colo
Estádio Beira-Rio
Estádio Cícero Pompeu de Toledo
Estádio do Maracanã
Estádio José Alvalade
Estádio Mineirão
Estádio Palestra Italia
Estádio São Januário
Estádio Urbano Caldeira
Giuseppe Meazza
Ibrox Stadium
Johan Cruijff ArenA
Old Trafford
Saitama Stadium 2002
San Siro
St. Jakob-Park
Stade Louis II
Stadio Olimpico
VELTINS-Arena
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Stadi non ufficiali in PES 2020
Burg Stadion
Coliseo de los Deportes
eFootball Stadium
eFootball.Pro Arena
Estadio Campeones
Estadio del Martingal
Estadio del Nuevo Triunfo
Estadio del Tauro
Estádio do Escorpião
Hoofdstad Stadion
KONAMI Stadium
Metropole Arena
Neu Sonne Arena
Rose Park Stadium
Sports Park
Stade de Sagittaire
Stadio Nazionale
Stadio Orione
Village Road
Di seguito invece le squadre, quelle contrassegnate con numero e asterisco non hanno i diritti per sponsor, maglie e logo.
Jupiler Pro League
ANDERLECHT
ANTWERP
CERCLE BRUGGE
CLUB BRUGGE
GENK
GENT
KAS EUPEN
KORTRIJK
KV OOSTENDE
MECHELEN
ROYAL EXCEL MOUSCRON
SINT-TRUIDEN
SPORTING CHARLEROI
STANDARD LIÈGE
WAASLAND-BEVEREN
ZULTE-WAREGEM
3F Superliga
AAB
AGF
BRØNDBY
ESBJERG
HOBRO
HORSENS
KØBENHAVN
LYNGBY
MIDTJYLLAND
NORDSJÆLLAND
OB
RANDERS
SILKEBORG
SØNDERJYSKE
English League
ARSENAL
ASTON RB *1
BOURNEMOUTH RB *1
BRIGHTON WB *1
BURNLEY RB *1
CHELSEA B *1
CRYSTAL PALACE RB *1
EVERTON B *1
LEICESTER B *1
LIVERPOOL R *1
MANCHESTER B *1
MANCHESTER UNITED
NEWCASTLE WB *1
NORWICH YG *1
SHEFFIELD RB *1
SOUTHAMPTON RW *1
TOTTENHAM WB *1
WATFORD BY *1
WEST HAM RB *1
WOLVERHAMPTON YB *1
English 2nd Division
BARNSLEY R *1
BIRMINGHAM B *1
BLACKBURN BW *1
BRENTFORD RW *1
BRISTOL R *1
CARDIFF B *1
CHARLTON RW *1
DERBY WB *1
FULHAM W *1
HUDDERSFIELD BW *1
HULL OB *1
LEEDS W *1
LUTON WO *1
MIDDLESBROUGH RW *1
MILLWALL BW *1
NOTTINGHAM RW *1
PRESTON WB *1
QUEEN’S PARK BW *1
READING BW *1
SHEFFIELD BW *1
STOKE RW *1
SWANSEA W *1
WEST BROMWICH WB *1
WIGAN BW *1
Ligue 1 Conforama
AMIENS
ANGERS
BORDEAUX
BREST
DIJON
LILLE
METZ
MONACO
MONTPELLIER
NANTES
NICE
NÎMES
OLYMPIQUE LYONNAIS
OLYMPIQUE MARSEILLE
PSG
RENNES
SAINT-ÉTIENNE
STADE DE REIMS
STRASBOURG
TOULOUSE
Domino’s Ligue 2
AJACCIO
AUXERRE
CAEN
CHAMBLY
CHÂTEAUROUX
CLERMONT
GRENOBLE FOOT 38
GUINGAMP
LE HAVRE
LE MANS
LORIENT
NANCY
NIORT
ORLÉANS
PARIS
RC LENS
RODEZ
SOCHAUX
TROYES
VALENCIENNES
Serie A TIM
ATALANTA
BOLOGNA
BRUTIE *1
CAGLIARI
FIORENTINA
GENOA
HELLAS VERONA
INTERNAZIONALE
JUVENTUS
LAZIO
LECCE
MILAN
NAPOLI
PARMA
ROMA
SAMPDORIA
SASSUOLO
SPAL
TORINO
UDINESE
Italian 2nd Division
AB WHITE LIGHT BLUE *1
AJ RED BLUE *1
BK RED BLUE *1
CM BLUE YELLOW *1
CM BURGUNDY *1
CM YELLOW RED *1
DL CRIMSON *1
DL GREEN BLACK ORANGE *1
DL YELLOW *1
DREPANUMESE *1
FV GREEN BLACK *1
LB RED GREY *1
LR WHITE BLUE *1
MA ZEBRA *1
PRASTOGNA *1
SPREMONESE *1
TI YELLOW BLUE *1
TO BLUE *1
TO BLUE BLACK *1
TO BROWN *1
Eredivisie
ADO DEN HAAG
AJAX
AZ
EMMEN
FEYENOORD
FORTUNA SITTARD
GRONINGEN
HEERENVEEN
HERACLES
PEC ZWOLLE
PSV
RKC WAALWIJK
SPARTA ROTTERDAM
TWENTE
UTRECHT
VITESSE
VVV
WILLEM II
Liga NOS
AVES
BELENENSES
BENFICA
BOAVISTA
FAMALICÃO
GIL VICENTE
MARÍTIMO
MOREIRENSE
PAÇOS DE FERREIRA
PORTIMONENSE
PORTO
RIO AVE
SANTA CLARA
SPORTING BRAGA
SPORTING CP
TONDELA
VITÓRIA GUIMARÃES
VITÓRIA SETÚBAL
Russian Premier Liga
AKHMAT GROZNY
ARSENAL TULA
CSKA MOSKVA
DINAMO MOSKVA
KRASNODAR
KRYLYA SOVETOV
LOKOMOTIV MOSKVA
ORENBURG
ROSTOV
RUBIN KAZAN
SOCHI
SPARTAK MOSKVA
TAMBOV
UFA
URAL
ZENIT
Ladbrokes Premiership
ABERDEEN
CELTIC
HAMILTON ACADEMICAL
HEARTS
HIBERNIAN
KILMARNOCK
LIVINGSTON
MOTHERWELL
RANGERS
ROSS COUNTY
ST.
ST. MIRREN
Spanish League
BARCELONA
BILBAO BR *1
EIBAR AR *1
GETAFE A *1
GRANADA RB *1
LEGANÉS AB *1
LEVANTE RA *1
LLOBREGAT AB *1
MADRID CHAMARTIN B *1
MADRID ROSAS RB *1
MALLORCA RN *1
PAMPLONA RA *1
SEVILLA NERVIÓN BR *1
SEVILLA TRIANA VB *1
VALENCIA BN *1
VALLADOLID MB *1
VASCO GIPUZKOA AB *1
VIGO AB *1
VILLARREAL A *1
ÁLAVA AB *1
Spanish 2nd Division
ALBACETE BN *1
ALCORCÓN AA *1
ALMERÍA RB *1
CÁDIZ AA *1
ELCHE BV *1
EXTREMADURA AR *1
FUENLABRADA A *1
GIJÓN RB *1
GIRONA R *1
HUESCA RA *1
LA CORUÑA AB *1
LAS PALMAS AA *1
LUGO RB *1
MIRANDA DE EBRO RN *1
MÁLAGA AB *1
NUMANCIA R *1
OVIEDO A *1
PONFERRADA AB *1
SANTANDER VB *1
TENERIFE AB *1
VALLECAS BR *1
ZARAGOZA BA *1
Raiffeisen Super League
BASEL
LUGANO
LUZERN
NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE
SION
ST. GALLEN
THUN
YOUNG BOYS
ZÜRICH
Spor Toto Süper Lig
ALANYASPOR
ANKARAGÜCÜ
ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ
DENİZLİSPOR
FENERBAHÇE
GALATASARAY
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
GENÇLERBİRLİĞİ
GÖZTEPE
KASIMPAŞA
KAYSERİSPOR
KONYASPOR
RİZESPOR
SİVASSPOR
TRABZONSPOR
YENİ MALATYASPOR
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Other European Teams
AEK ATHENS
BAYER LEVERKUSEN
BAYERN MÜNCHEN
DINAMO ZAGREB
DYNAMO KYIV
OLYMPIAKOS PIRAEUS
PANATHINAIKOS
PAOK
SCHALKE 04
SHAKHTAR DONETSK
SI PINK BLACK *2
SLAVIA PRAHA
SPARTA PRAHA
WILRIJK PW *2
Superliga Argentina
ALDOSIVI
ARGENTINOS JUNIORS
ARSENAL
ATLÉTICO TUCUMÁN
BANFIELD
BOCA JUNIORS
CENTRAL CÓRDOBA SDE
COLÓN
DEFENSA Y JUSTICIA
ESTUDIANTES
GIMNASIA LA PLATA
GODOY CRUZ
HURACÁN
INDEPENDIENTE
LANÚS
NEWELL’S OLD BOYS
PATRONATO
RACING CLUB
RIVER PLATE
ROSARIO CENTRAL
SAN LORENZO
TALLERES DE CÓRDOBA
UNIÓN
VÉLEZ SARSFIELD
Campeonato Brasileiro Série A
ATHLETICO PARANAENSE
ATLÉTICO MINEIRO
AVAÍ
BAHIA
BOTAFOGO
CEARÁ
CHAPECOENSE
CORINTHIANS
CRUZEIRO
CSA
FLAMENGO
FLUMINENSE
FORTALEZA
GOIÁS
GRÊMIO
INTERNACIONAL
PALMEIRAS
SANTOS
SÃO PAULO
VASCO DA GAMA
Campeonato Brasileiro Série B
AMÉRICA MINEIRO
ATLÉTICO GO
BOTAFOGO SP
BRAGANTINO
BRASIL DE PELOTAS
CORITIBA
CRB
CRICIÚMA
CUIABÁ
FIGUEIRENSE
GUARANI
LONDRINA
OESTE
OPERÁRIO PR
PARANÁ
PONTE PRETA
SPORT RECIFE
SÃO BENTO
VILA NOVA
VITÓRIA
Campeonato AFP Planvital
AUDAX ITALIANO
COBRESAL
COLO-COLO
COQUIMBO UNIDO
CURICÓ UNIDO
DEPORTES IQUIQUE
DEPORTIVO ANTOFAGASTA
EVERTON
HUACHIPATO
O’HIGGINS
PALESTINO
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIÓN ESPAÑOLA
UNIÓN LA CALERA
Other Latin American Teams
ALIANZA LIMA
SPORT BOYS
SPORTING CRISTAL
UNIVERSITARIO
CFA Super League
BEIJING GUOAN
BEIJING RENHE
CHONGQING DDLF
DALIAN YIFANG
GUANGZHOU EVERGRANDE
GUANGZHOU R&F
HEBEI CFFC
HENAN JIANYE
JIANGSU SUNING
SHANDONG LUNENG
SHANGHAI SHENHUA
SHANGHAI SIPG
SHENZHEN KAISA
TIANJIN TEDA
TIANJIN TIANHAI
WUHAN ZALL
TOYOTA Thai League
BURIRAM UNITED
CHAINAT HORNBILL
CHIANGMAI
CHONBURI
NAKHONRATCHASIMA MAZDA
PORT
PT PRACHUAP
PTT RAYONG
RATCHABURI MITRPHOL
SAMUT PRAKAN CITY
SCG MUANGTHONG UNITED
SINGHA CHIANGRAI UNITED
SUKHOTHAI
SUPHANBURI
TRAT
TRUE BANGKOK UNITED
AFC Champions League
AL AHLI
AL AIN
AL DUHAIL
AL HILAL
AL ITTIHAD
AL NASSR
AL RAYYAN
AL SADD
AL WAHDA
AL WASL
AL ZAWRA’A
BEIJING FC
BURIRAM UNITED
DAEGU
ESTEGHLAL
GUANGZHOU EVERGRANDE
GYEONGNAM
JEONBUK HYUNDAI MOTORS
JOHOR DARUL TA’ZIM
KASHIMA ANTLERS
KAWASAKI FRONTALE
LOKOMOTIV
MELBOURNE VICTORY
PAKHTAKOR
PERSEPOLIS
SANFRECCE HIROSHIMA
SHANDONG LUNENG
SHANGHAI SIPG
SYDNEY
ULSAN HYUNDAI
URAWA REDS
ZOB AHAN
Infine, ecco le nazionali
Europa
ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELARUS
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ENGLAND
ESTONIA
FAROE ISLANDS
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GIBRALTAR
GREECE
HUNGARY *4
ICELAND
IRELAND *4
ISRAEL
ITALY
KAZAKHSTAN
KOSOVO
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG *3
MALTA
MOLDOVA
MONTENEGRO *4
NETHERLANDS
NORTH MACEDONIA
NORTHERN IRELAND
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA
SAN MARINO
SCOTLAND
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TURKEY
UKRAINE
WALES
Africa
ALGERIA *3
BURKINA FASO *3
CAMEROON *4
CÔTE D’IVOIRE *4
EGYPT *4
GHANA *4
GUINEA *3
MALI *3
MOROCCO *4
NIGERIA *3
SENEGAL *3
SOUTH AFRICA *4
TUNISIA *3
ZAMBIA *3
Nord e Centro America
COSTA RICA *4
HONDURAS *4
JAMAICA *3
MEXICO *3
PANAMA *4
USA *3
Sud America
ARGENTINA
BOLIVIA *4
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA *4
ECUADOR *3
PARAGUAY *4
PERU
URUGUAY *3
VENEZUELA *4
Asia-Oceania
AUSTRALIA *4
CHINA *3
IRAN *3
IRAQ *3
JAPAN
JORDAN *3
KOREA DPR *3
KUWAIT *3
LEBANON *3
NEW ZEALAND *4
OMAN *3
QATAR *3
REPUBLIC OF KOREA *3
SAUDI ARABIA *3
THAILAND
UNITED ARAB EMIRATES *3
UZBEKISTAN *3.
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