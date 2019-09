PES 2020, le licenze di tutti gli stadi ufficiali e le squadre presenti

Da qualche giorno è uscito eFootball PES 2020, c’è già stato un importante aggiornamento riguardante le rose, ma in questa sede vogliamo svelare tutti gli stadi presenti e dare un’occhiata anche alle squadre, visto che in passato c’è sempre stato qualche problema in merito ai diritti d’immagine di maglie fedeli e sponsor ufficiali.

Stadi con licenza in PES 2020

Allianz Arena

Allianz Parque

Allianz Stadium

Arena Corinthians

Camp Nou

Celtic Park

De Kuip

El Monumental

Emirates Stadium

Estadio Alberto J.

ArmandoEstadio Alejandro VillanuevaEstadio Monumental de Colo-ColoEstádio Beira-RioEstádio Cícero Pompeu de ToledoEstádio do MaracanãEstádio José AlvaladeEstádio MineirãoEstádio Palestra ItaliaEstádio São JanuárioEstádio Urbano CaldeiraGiuseppe MeazzaIbrox StadiumJohan Cruijff ArenAOld TraffordSaitama Stadium 2002San SiroSt. Jakob-ParkStade Louis IIStadio OlimpicoVELTINS-ArenaÜlker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor KompleksiStadi non ufficiali in PES 2020Burg StadionColiseo de los DeporteseFootball StadiumeFootball.Pro ArenaEstadio CampeonesEstadio del MartingalEstadio del Nuevo TriunfoEstadio del TauroEstádio do EscorpiãoHoofdstad StadionKONAMI StadiumMetropole ArenaNeu Sonne ArenaRose Park StadiumSports ParkStade de SagittaireStadio NazionaleStadio OrioneVillage RoadDi seguito invece le squadre, quelle contrassegnate con numero e asterisco non hanno i diritti per sponsor, maglie e logo.

Jupiler Pro League

ANDERLECHT

ANTWERP

CERCLE BRUGGE

CLUB BRUGGE

GENK

GENT

KAS EUPEN

KORTRIJK

KV OOSTENDE

MECHELEN

ROYAL EXCEL MOUSCRON

SINT-TRUIDEN

SPORTING CHARLEROI

STANDARD LIÈGE

WAASLAND-BEVEREN

ZULTE-WAREGEM

3F Superliga

AAB

AGF

BRØNDBY

ESBJERG

HOBRO

HORSENS

KØBENHAVN

LYNGBY

MIDTJYLLAND

NORDSJÆLLAND

OB

RANDERS

SILKEBORG

SØNDERJYSKE

English League

ARSENAL

ASTON RB *1

BOURNEMOUTH RB *1

BRIGHTON WB *1

BURNLEY RB *1

CHELSEA B *1

CRYSTAL PALACE RB *1

EVERTON B *1

LEICESTER B *1

LIVERPOOL R *1

MANCHESTER B *1

MANCHESTER UNITED

NEWCASTLE WB *1

NORWICH YG *1

SHEFFIELD RB *1

SOUTHAMPTON RW *1

TOTTENHAM WB *1

WATFORD BY *1

WEST HAM RB *1

WOLVERHAMPTON YB *1

English 2nd Division

BARNSLEY R *1

BIRMINGHAM B *1

BLACKBURN BW *1

BRENTFORD RW *1

BRISTOL R *1

CARDIFF B *1

CHARLTON RW *1

DERBY WB *1

FULHAM W *1

HUDDERSFIELD BW *1

HULL OB *1

LEEDS W *1

LUTON WO *1

MIDDLESBROUGH RW *1

MILLWALL BW *1

NOTTINGHAM RW *1

PRESTON WB *1

QUEEN’S PARK BW *1

READING BW *1

SHEFFIELD BW *1

STOKE RW *1

SWANSEA W *1

WEST BROMWICH WB *1

WIGAN BW *1

Ligue 1 Conforama

AMIENS

ANGERS

BORDEAUX

BREST

DIJON

LILLE

METZ

MONACO

MONTPELLIER

NANTES

NICE

NÎMES

OLYMPIQUE LYONNAIS

OLYMPIQUE MARSEILLE

PSG

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

STADE DE REIMS

STRASBOURG

TOULOUSE

Domino’s Ligue 2

AJACCIO

AUXERRE

CAEN

CHAMBLY

CHÂTEAUROUX

CLERMONT

GRENOBLE FOOT 38

GUINGAMP

LE HAVRE

LE MANS

LORIENT

NANCY

NIORT

ORLÉANS

PARIS

RC LENS

RODEZ

SOCHAUX

TROYES

VALENCIENNES

Serie A TIM

ATALANTA

BOLOGNA

BRUTIE *1

CAGLIARI

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

INTERNAZIONALE

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

Italian 2nd Division

AB WHITE LIGHT BLUE *1

AJ RED BLUE *1

BK RED BLUE *1

CM BLUE YELLOW *1

CM BURGUNDY *1

CM YELLOW RED *1

DL CRIMSON *1

DL GREEN BLACK ORANGE *1

DL YELLOW *1

DREPANUMESE *1

FV GREEN BLACK *1

LB RED GREY *1

LR WHITE BLUE *1

MA ZEBRA *1

PRASTOGNA *1

SPREMONESE *1

TI YELLOW BLUE *1

TO BLUE *1

TO BLUE BLACK *1

TO BROWN *1

Eredivisie

ADO DEN HAAG

AJAX

AZ

EMMEN

FEYENOORD

FORTUNA SITTARD

GRONINGEN

HEERENVEEN

HERACLES

PEC ZWOLLE

PSV

RKC WAALWIJK

SPARTA ROTTERDAM

TWENTE

UTRECHT

VITESSE

VVV

WILLEM II

Liga NOS

AVES

BELENENSES

BENFICA

BOAVISTA

FAMALICÃO

GIL VICENTE

MARÍTIMO

MOREIRENSE

PAÇOS DE FERREIRA

PORTIMONENSE

PORTO

RIO AVE

SANTA CLARA

SPORTING BRAGA

SPORTING CP

TONDELA

VITÓRIA GUIMARÃES

VITÓRIA SETÚBAL

Russian Premier Liga

AKHMAT GROZNY

ARSENAL TULA

CSKA MOSKVA

DINAMO MOSKVA

KRASNODAR

KRYLYA SOVETOV

LOKOMOTIV MOSKVA

ORENBURG

ROSTOV

RUBIN KAZAN

SOCHI

SPARTAK MOSKVA

TAMBOV

UFA

URAL

ZENIT

Ladbrokes Premiership

ABERDEEN

CELTIC

HAMILTON ACADEMICAL

HEARTS

HIBERNIAN

KILMARNOCK

LIVINGSTON

MOTHERWELL

RANGERS

ROSS COUNTY

ST.

JOHNSTONEST. MIRRENSpanish LeagueBARCELONABILBAO BR *1EIBAR AR *1GETAFE A *1GRANADA RB *1LEGANÉS AB *1LEVANTE RA *1LLOBREGAT AB *1MADRID CHAMARTIN B *1MADRID ROSAS RB *1MALLORCA RN *1PAMPLONA RA *1SEVILLA NERVIÓN BR *1SEVILLA TRIANA VB *1VALENCIA BN *1VALLADOLID MB *1VASCO GIPUZKOA AB *1VIGO AB *1VILLARREAL A *1ÁLAVA AB *1Spanish 2nd DivisionALBACETE BN *1ALCORCÓN AA *1ALMERÍA RB *1CÁDIZ AA *1ELCHE BV *1EXTREMADURA AR *1FUENLABRADA A *1GIJÓN RB *1GIRONA R *1HUESCA RA *1LA CORUÑA AB *1LAS PALMAS AA *1LUGO RB *1MIRANDA DE EBRO RN *1MÁLAGA AB *1NUMANCIA R *1OVIEDO A *1PONFERRADA AB *1SANTANDER VB *1TENERIFE AB *1VALLECAS BR *1ZARAGOZA BA *1Raiffeisen Super LeagueBASELLUGANOLUZERNNEUCHÂTEL XAMAXSERVETTESIONST.GALLENTHUNYOUNG BOYSZÜRICHSpor Toto Süper LigALANYASPORANKARAGÜCÜANTALYASPORBEŞİKTAŞDENİZLİSPORFENERBAHÇEGALATASARAYGAZİŞEHİR GAZİANTEPGENÇLERBİRLİĞİGÖZTEPEKASIMPAŞAKAYSERİSPORKONYASPORRİZESPORSİVASSPORTRABZONSPORYENİ MALATYASPORİSTANBUL BAŞAKŞEHİROther European TeamsAEK ATHENSBAYER LEVERKUSENBAYERN MÜNCHENDINAMO ZAGREBDYNAMO KYIVOLYMPIAKOS PIRAEUSPANATHINAIKOSPAOKSCHALKE 04SHAKHTAR DONETSKSI PINK BLACK *2SLAVIA PRAHASPARTA PRAHAWILRIJK PW *2Superliga ArgentinaALDOSIVIARGENTINOS JUNIORSARSENALATLÉTICO TUCUMÁNBANFIELDBOCA JUNIORSCENTRAL CÓRDOBA SDECOLÓNDEFENSA Y JUSTICIAESTUDIANTESGIMNASIA LA PLATAGODOY CRUZHURACÁNINDEPENDIENTELANÚSNEWELL’S OLD BOYSPATRONATORACING CLUBRIVER PLATEROSARIO CENTRALSAN LORENZOTALLERES DE CÓRDOBAUNIÓNVÉLEZ SARSFIELDCampeonato Brasileiro Série AATHLETICO PARANAENSEATLÉTICO MINEIROAVAÍBAHIABOTAFOGOCEARÁCHAPECOENSECORINTHIANSCRUZEIROCSAFLAMENGOFLUMINENSEFORTALEZAGOIÁSGRÊMIOINTERNACIONALPALMEIRASSANTOSSÃO PAULOVASCO DA GAMACampeonato Brasileiro Série BAMÉRICA MINEIROATLÉTICO GOBOTAFOGO SPBRAGANTINOBRASIL DE PELOTASCORITIBACRBCRICIÚMACUIABÁFIGUEIRENSEGUARANILONDRINAOESTEOPERÁRIO PRPARANÁPONTE PRETASPORT RECIFESÃO BENTOVILA NOVAVITÓRIACampeonato AFP PlanvitalAUDAX ITALIANOCOBRESALCOLO-COLOCOQUIMBO UNIDOCURICÓ UNIDODEPORTES IQUIQUEDEPORTIVO ANTOFAGASTAEVERTONHUACHIPATOO’HIGGINSPALESTINOUNIVERSIDAD CATÓLICAUNIVERSIDAD CONCEPCIÓNUNIVERSIDAD DE CHILEUNIÓN ESPAÑOLAUNIÓN LA CALERAOther Latin American TeamsALIANZA LIMASPORT BOYSSPORTING CRISTALUNIVERSITARIOCFA Super LeagueBEIJING GUOANBEIJING RENHECHONGQING DDLFDALIAN YIFANGGUANGZHOU EVERGRANDEGUANGZHOU R&FHEBEI CFFCHENAN JIANYEJIANGSU SUNINGSHANDONG LUNENGSHANGHAI SHENHUASHANGHAI SIPGSHENZHEN KAISATIANJIN TEDATIANJIN TIANHAIWUHAN ZALLTOYOTA Thai LeagueBURIRAM UNITEDCHAINAT HORNBILLCHIANGMAICHONBURINAKHONRATCHASIMA MAZDAPORTPT PRACHUAPPTT RAYONGRATCHABURI MITRPHOLSAMUT PRAKAN CITYSCG MUANGTHONG UNITEDSINGHA CHIANGRAI UNITEDSUKHOTHAISUPHANBURITRATTRUE BANGKOK UNITEDAFC Champions LeagueAL AHLIAL AINAL DUHAILAL HILALAL ITTIHADAL NASSRAL RAYYANAL SADDAL WAHDAAL WASLAL ZAWRA’ABEIJING FCBURIRAM UNITEDDAEGUESTEGHLALGUANGZHOU EVERGRANDEGYEONGNAMJEONBUK HYUNDAI MOTORSJOHOR DARUL TA’ZIMKASHIMA ANTLERSKAWASAKI FRONTALELOKOMOTIVMELBOURNE VICTORYPAKHTAKORPERSEPOLISSANFRECCE HIROSHIMASHANDONG LUNENGSHANGHAI SIPGSYDNEYULSAN HYUNDAIURAWA REDSZOB AHAN

Infine, ecco le nazionali

Europa

ALBANIA

ANDORRA

ARMENIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BELARUS

BELGIUM

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ENGLAND

ESTONIA

FAROE ISLANDS

FINLAND

FRANCE

GEORGIA

GERMANY

GIBRALTAR

GREECE

HUNGARY *4

ICELAND

IRELAND *4

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KOSOVO

LATVIA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG *3

MALTA

MOLDOVA

MONTENEGRO *4

NETHERLANDS

NORTH MACEDONIA

NORTHERN IRELAND

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SAN MARINO

SCOTLAND

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

TURKEY

UKRAINE

WALES

Africa

ALGERIA *3

BURKINA FASO *3

CAMEROON *4

CÔTE D’IVOIRE *4

EGYPT *4

GHANA *4

GUINEA *3

MALI *3

MOROCCO *4

NIGERIA *3

SENEGAL *3

SOUTH AFRICA *4

TUNISIA *3

ZAMBIA *3

Nord e Centro America

COSTA RICA *4

HONDURAS *4

JAMAICA *3

MEXICO *3

PANAMA *4

USA *3

Sud America

ARGENTINA

BOLIVIA *4

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA *4

ECUADOR *3

PARAGUAY *4

PERU

URUGUAY *3

VENEZUELA *4

Asia-Oceania

AUSTRALIA *4

CHINA *3

IRAN *3

IRAQ *3

JAPAN

JORDAN *3

KOREA DPR *3

KUWAIT *3

LEBANON *3

NEW ZEALAND *4

OMAN *3

QATAR *3

REPUBLIC OF KOREA *3

SAUDI ARABIA *3

THAILAND

UNITED ARAB EMIRATES *3

UZBEKISTAN *3.

Potrebbe interessarti anche Made By Google, presentazione Pixel 4 il 15 ottobre, è ufficiale

Condividi su