App gratis, ecco le cinque nuove applicazioni Android inserite nel Play Store

Cinque nuove applicazioni assolutamente gratis sono sbarcate sul Play Store di Google, si tratta di app che meritano assolutamente la vostra attenzione e che possono stare tranquillamente sul vostro smartphone reggendo il confronto con quelle che avete già installato. Andiamo a conoscerle insieme.

App Android, 5 novità gratis nel Play Store

Marvel Battle Line è una delle cinque app inserite e che potrete scaricare gratis sul vostro smartphone. Non ha bisogno di troppe presentazioni, gioco dedicato al mondo Marvel, quello dei supereroi. Imbox è un’altra app molt utile invece per chi vuole salvare articoli, immagini e video. La funzione Promemoria intelligente che offre un collegamento rapido ed un widget attivo per l’appliczione. Per funzionare necessita di un accoutn Gmail collegato. Panzer league è un’altra app di puro divertimento, un gioco che permette di creare il carrarmato perfetto, sbizzarritevi.

48pm news invece è un’app che diventa una vera e propria piattaforma di notizie una volta consultata. Si tratta di una valida alternativa a Google News, aggrega gli articoli di altri siti e vi offre uno sguardo mondiale sulla giornata. Permette inoltre di seguire determinate categorie e di ricevere informazioni personalizzate sulle stesse. Ecco le tematiche:

Cronaca

Cultura

Economia

Intrattenimento

Musica

Politica

Scienza

Società

Sport

Tecnologia

Videogames

Cinema

Chiudiamo con un’app che può letteralmente farvi impazzire, visto che si tratta del gioco del momento. Stiamo parlando di Red Dead Redemption 2, versione Companion. Propone una mappa interattiva aggiornata in tempo reale, attraverso cui esplorare il mondo virtuale di gioco. Inoltre, permette di connettere gli smartphone dei giocatori alle proprie console, che siano PS4 o Xbox One, durante le partite.

