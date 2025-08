Sull’Assegno di Inclusione arrivano 500 euro in più, attento a non perderli

Il 27 luglio è passato e, per molte famiglie, anche se in possesso di tutti i requisiti necessari per continuare a percepire l’ADI, nessuna ricarica è arrivata. Ma per loro non è stata una sorpresa, almeno per i meno distratti. La notizia, infatti, era già nell’aria ed era stata opportunamente segnalata dall’INPS tramite SMS.

L’Assegno di Inclusione ha una durata massima di 18 mesi. Dunque, chi ha terminato con la ricarica di giugno il proprio primo ciclo di 18 mesi di sussidio deve ora presentare una nuova domanda, ma resterà un mese senza percepire alcun importo. La regola è sempre stata questa, ma il governo ha introdotto una speciale salvaguardia: sull’Assegno di Inclusione arrivano 500 euro in più come intervento tampone per il mese di sospensione.

Sull’Assegno di Inclusione arrivano 500 euro in più, ecco le date

Nel consueto iter di conversione in legge del DL Lavoro, il governo ha deciso di confermare il bonus da 500 euro sull’Assegno di Inclusione per chi ha subito la sospensione del beneficio a luglio. Si tratta di un’erogazione una tantum, una sorta di rimborso per il mese di sospensione.

Il via libera alla conversione in legge del DL Lavoro, approvato dalla Camera dei Deputati, ha introdotto quella che è stata ribattezzata “misura ponte”. La novità riguarda oltre mezzo milione di famiglie, ovvero tutte quelle che hanno iniziato a percepire il sussidio dal primo mese di attivazione, cioè gennaio 2024.

Facendo due conti, è evidente che a giugno 2025 questi beneficiari hanno completato i 18 mesi del primo ciclo dell’Assegno di Inclusione. Dopo i primi 18 mesi, infatti, presentando una nuova domanda, si può ottenere un secondo ciclo di 12 mesi.

Cosa fare per continuare a prendere il sussidio e non perdere il bonus da 500 euro

La presentazione della nuova domanda è fondamentale sia per continuare a ricevere l’ADI sia per ottenere il bonus da 500 euro. Solo chi presenta la domanda e ottiene l’ok dall’INPS per il secondo ciclo di beneficio riceverà, con la prima ricarica utile, anche il bonus straordinario.

In assenza di una nuova domanda, non arriverà né il bonus né il rimborso a parziale compensazione della mancata ricarica di luglio.

I 500 euro rappresentano l’importo massimo per chi percepisce un assegno di pari o superiore valore. Chi, invece, riceve un importo inferiore, percepirà un bonus pari alla ricarica mensile mancante.

Non c’è ancora ufficialità sulla data di ricarica di agosto, ma è probabile che arrivi il 14 agosto, come previsto dal calendario delle prime erogazioni. Con questa ricarica dovrebbe essere accreditato anche il bonus da 500 euro, recuperabile al massimo entro dicembre.

Chi non presenta la nuova domanda entro fine anno perderà definitivamente il diritto al bonus una tantum.