Un mese di interruzione, proprio come avveniva un tempo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Ora lo stesso destino tocca ai titolari dell’Assegno di Inclusione (ADI). Come ormai è noto, chi ha terminato i 18 mesi previsti a giugno, non riceverà nulla nel mese di luglio.

Lo stesso accadrà ad agosto per chi avrà completato i 18 mesi a luglio, a settembre per chi li avrà completati ad agosto, e così via. Ma ora arriva una buona notizia: è in arrivo un contributo una tantum da 500 euro a copertura del mese di sospensione. La conferma ufficiale è arrivata, come riportato dal sito dell’ANSA.

Sull’Assegno di Inclusione 500 euro in più il 14 agosto: ecco date e regole

È stato ribattezzato contributo straordinario e sarà pari a 500 euro. Si tratta di una ricarica aggiuntiva sull’Assegno di Inclusione, destinata a chi ha subito l’interruzione del beneficio dopo i 18 mesi di fruizione, in questo caso nel mese di luglio.

Per questi beneficiari, non ha senso attendere il 27 luglio: nessuna ricarica ordinaria arriverà sulla Carta ADI. Infatti, il contributo straordinario non sarà versato nel mese di sospensione, ma verrà erogato nei mesi successivi.

Ecco l’emendamento al decreto ILVA e cosa c’entra con il contributo straordinario da 500 euro per l’Assegno di Inclusione

La novità è contenuta in un emendamento al noto decreto ILVA, attualmente all’esame del Senato. L’emendamento conferma quanto già anticipato nei giorni scorsi: ovvero, l’erogazione di un contributo straordinario per il mese di stop dell’Assegno di Inclusione, dopo il primo ciclo di fruizione.

“In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di Inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di Inclusione”.

Questo è il testo ufficiale dell’emendamento. Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, l’emendamento consolida definitivamente la misura.

Ecco le date del nuovo accredito ADI 2025

Nel testo dell’emendamento sono presenti anche i chiarimenti sulle tempistiche di erogazione, che sono ciò che interessa di più i beneficiari dell’ADI.

Quando arriverà la nuova ricarica straordinaria? Secondo quanto stabilito, il bonus da 500 euro sarà erogato insieme alla prima mensilità del secondo ciclo di fruizione dell’Assegno di Inclusione, ovvero con il primo pagamento dei successivi 12 mesi spettanti.

Chi ha subito l’interruzione dopo i 18 mesi dovrà quindi presentare una nuova domanda all’INPS. Solo dopo l’approvazione della richiesta e la riattivazione del beneficio, si riceverà la nuova ricarica, comprensiva dei 500 euro aggiuntivi.

Per chi presenta la domanda in ritardo (non entro il mese corrente), l’importo straordinario sarà accreditato alla prima ricarica utile del secondo ciclo.

In linea generale, chi ha già presentato domanda di rinnovo o la presenterà entro il 31 luglio, riceverà la prima ricarica il 14 agosto (poiché il 15 è festivo).

In quella stessa data, sarà accreditato anche il contributo straordinario da 500 euro.