Spese sanitare nel 730, scontrini e fatture smarriti: la soluzione per non perdere la detrazione

Il 30 settembre 2025 rappresenta la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione redditi tramite il Modello 730 e riferita all’anno d’imposta 2024. Per coloro che, invece, fanno il Modello Redditi PF 2025, la scadenza di presentazione è il 31 ottobre 2025.

Come noto in dichiarazione redditi (che sia 730 o Modello Redditi), il contribuente oltre a dichiarare i propri redditi (da lavoro, da fabbricati, ecc.), può recuperare alcune spese sostenute nell’anno d’imposta di riferimento. Ciò grazie alle detrazioni e deduzioni che il legislatore riconosce su queste spese.

Chi fa il 730 in genere si rivolge ad un CAF o a un professionista (anche nel caso di 730 precompilato), a cui deve portare la documentazione comprovante le spese sostenute e da indicare in detrazione.

A questo proposito in redazione è giunto un quesito.

Salve, sono alle prese con la documentazione da preparare e da portare al CAF per il mio Modello 730/2025. Ho un problema: non trovo gli scontrini della farmacia e le fatture delle spese mediche pagate per me e i miei figli nel 2024. Il resto ho tutto: attestazione interessi mutuo banca; attestazione fondo pensione; fatture e bonifici per lavori di ristrutturazione fatti nel 2024. Le spese mediche ad occhio e croce ammontano ad oltre 2.000 euro (ci sono molte fatture del dentista). Ho qualche modo per recuperare la documentazione? Tipo se scarico il prospetto delle spese che trovo accedendo al 730 precompilato possono stamparlo e portare questo al CAF?

La detrazione spese sanitarie nel 730

A fronte delle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione redditi, come noto, il nostro legislatore fiscale riconosce una detrazione IRPEF del 19% oltre una franchigia di 129,11 euro.

Lo sgravio è previsto sia per spese sostenute per se stessi sia per quelle sostenute in favore di familiari a carico.

A partire dalle spese sostenute nel 2020, ai fini della detrazione fiscale, è richiesto che siano pagate con strumento tracciabile (carta di credito, carta di debito, bonifico, ecc.). Se si paga con bonifico non serve il c.d. bonifico parlante come per i bonus edilizi, basta quello ordinario. Possono detrarsi anche se pagati in contanti solo (si veda anche la Circolare n. 14/E del 2023):

acquisti di medicinali (anche omeopatici);

dispositivi medici;

prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private (purché accreditate al SSN).

La documentazione da portare al CAF

Il contribuente che per il proprio 730 decide di rivolgersi al CAF o altro professionista (commercialista, consulente del lavoro, ecc.) deve portare la documentazione a sostegno della propria dichiarazione. Quindi, anche originali o copie degli scontrini della farmacia e le fatture delle altre spese mediche.

Inoltre se sulla fattura non è annotato che il pagamento è con strumento tracciabile (laddove necessario) è indispensabile anche portare la documentazione da cui si evince il pagamento tracciabile (ricevuta bonifico, ricevuta POS, estratto conto, ecc.).

Detrazione spese sanitarie: la soluzione alla perdita della documentazione

Detto ciò potrebbe accadere, come per il lettore, che la documentazione sia smarrita in tutto o in parte. Anche perché la spese da indicare nel Modello 730/2025 si riferiscono all’anno d’imposta 2024.

Quindi, da un anno all’altro tra i meandri delle scartoffie qualcosa può andare perso. Soprattutto in caso di traslochi, per esempio.

Ebbene, in questi, caso proprio nei giorni scorsi è giunto un chiarimento importante da parte dell’Agenzia Entrate. Con una FAQ sul 730/2025 l’Amministrazione finanziaria dice che

con riferimento alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche), il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto, sulla base di detto chiarimento, il lettore potrebbe portare al CAF il prospetto scaricato nell’area dedicata del suo 730 precompilato, essendo tale prospetto quello che in realtà esiste sul sistema Tessera Sanitaria. Senza dimenticare di allegare la predetta autocertificazione.