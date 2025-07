La pensione è un qualcosa a cui si comincia a pensare già una volta superati i 50 anni di età. Soprattutto per chi proviene da carriere lavorative lunghe o iniziate presto, la voglia di dire basta finalmente è una cosa che comincia a prendere piede non sempre ad una età molto avanzata. Oggi per esempio rispondiamo al quesito di un nostro lettore che si trova davanti ad una possibilità da sfruttare con la sua azienda grazie ad un incentivo all’esodo. E tutto questo ci permette di parlare delle possibilità di pensione che hanno quanti si trovano ad essere nati a partire dal 1970.

“Buongiorno, volevo un consiglio da parte vostra. Sono un lavoratore di una azienda metalmeccanica. Da anni viviamo in continuo precariato visto che siamo costantemente in cassa integrazione. Adesso l’azienda offre degli incentivi affinché lasciamo il lavoro. Premi in denaro, Naspi annessa per due anni e naturalmente anche il TFR che ho maturato dopo oltre 30 anni di servizio. Sono nato nel 1970, ho 38 anni di contributi. Due anni versati prima dei 18 anni di età. Secondo voi cosa devo fare? Se accetto poi potrò andare in pensione?”

Sono nato nel 1970, posso andare in pensione? Ecco come fare e con che misura

Per un nato nel 1970 le opportunità di andare in pensione subito sono scarne a meno che non ci sia una carriera talmente lunga ma oggettivamente impossibile che gli permette di arrivare a 42,10 anni di versamenti già a 55 anni. Una cosa impossibile visto che significherebbe aver iniziato a lavorare a 13 anni o prima. Però è anche vero che programmare la pensione in questi casi è ammesso.

Nel senso che si può iniziare a valutare come e quando uscire dal lavoro.

Chi come il nostro lettore ha già una considerevole dote di versamenti contributivi ha sicuramente chance di pensionamento nel breve termine. E se c’è il modo per lasciare il lavoro subito ma godendo lo stesso dei contributi figurativi durante i primi anni dopo l’interruzione del rapporto di lavoro è ancora meglio. Per esempio la Naspi può servire in modo tale da arrivare a maturare altri due anni di contributi figurativi utili sia al calcolo della pensione che al diritto alla pensione. Naturalmente due anni di Naspi servono per completare i circa 43 anni di versamenti necessari per la pensione anticipata ordinaria solo a chi ha almeno 40 anni di versamenti o più oggi.

Considerando che parliamo di una pensione che deve essere presa dopo diversi anni, magari i requisiti verranno modificati. Dai 42,10 di oggi per gli uomini (le donne un anno in meno), si salirà nei prossimi anni sicuramente oltre i 43. Fermo restando che già oggi c’è una finestra di 3 mesi per la decorrenza della prestazione.

Cosa si può fare per completare una carriera troppo corta a 55 anni per programmare una pensione nel breve periodo

Il nostro lettore per carriera contributiva attuale non si trova nelle condizioni di poter programmare la pensione subito dopo i due anni di Naspi che gli spettano.

Con 38 anni di versamenti oggi, se aggiungiamo i due anni di Naspi arriverebbe a 40 anni nel 2027 o 2028. Troppo pochi per uno che si troverebbe con solo 58 anni di età all’anagrafe.

Però è anche vero che se vuole lasciare l’attuale lavoro e non vuole o non può trovarne un altro per il post Naspi, allora si può valutare ciò che l’incentivo alle dimissioni che l’azienda gli offre permetterebbe.

Visto che parliamo di soldi come premio per lasciare il posto di lavoro, si potrebbe pensare di chiedere la Naspi anticipata. Aprendo una partita Iva e mettendosi in proprio (cosa più semplice con la liquidità dell’incentivo dell’azienda e della Naspi presa in anticipo), potrebbe completare la sua carriera contributiva come lavoratore autonomo. In modo tale da uscire dal lavoro dopo un paio di anni da autonomo.

Per le pensioni ai nati nel 1970 poche possibilità nell’immediato

Quanto detto prima dimostra come allo stato attuale delle regole del sistema previdenziale, lasciare il lavoro per un nato nel 1970 non è una cosa che si può fare immediatamente se l’obiettivo è andare in pensione. Perché in effetti anche con una elevata carriera contributiva la pensione dista ancora diversi anni.

Anche perché non ci sono soluzioni che permettono di godere di alcune maggiorazioni contributive che consentirebbero l’anticipazione. Il riferimento è ai contributi versati prima dei 18 anni che sono contributi precoci. Una norma permette di far valere 1,5 volte i periodi versati prima del compimento della maggiore età. Ma questa soluzione vale solo ed esclusivamente per chi è privo di versamenti al 31 dicembre 1995. In pratica, vale solo per i cosiddetti contributivi puri e non per chi ha iniziato a versare prima del 1996 e quindi ricade nel sistema misto.