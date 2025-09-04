L’attesa è finita per quanto riguarda l’accredito della nuova ricarica della Social Card, meglio nota come Carta Dedicata a Te. Almeno questa è la speranza per milioni di famiglie che attendono il nuovo aiuto promesso e confermato dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.

L’attesa è finita perché sono state comunicate le date ufficiali e i termini entro cui si completerà l’operazione.

Ecco quindi quando i beneficiari della carta spesa — utilizzabile per l’acquisto di generi di prima necessità, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e carburanti — riceveranno la nuova ricarica.

Social Card 2025, ecco la graduatoria Carta Dedicata a Te dell’INPS e i tempi di accredito

Gli ultimi aggiornamenti confermano che la Carta Dedicata a Te continua a funzionare senza bisogno di domanda da parte delle famiglie.

L’assegnazione è infatti automatica, basata su un ISEE valido, che l’INPS utilizza per stilare una graduatoria nazionale successivamente inviata ai Comuni.

Nulla è cambiato rispetto alla misura del 2024, né sul funzionamento né sulla gestione: il governo ha rifinanziato la misura, distribuendo le risorse tra i Comuni in base al numero dei potenziali beneficiari.

Un meccanismo particolare che, pur essendo automatico, non offre certezze assolute ai contribuenti, poiché tutto dipende dalle risorse disponibili e dalla posizione in graduatoria.

Carta Dedicata a Te, graduatoria, ricariche e tutto ciò che c’è da sapere

Una certezza però c’è: la nuova ricarica di ottobre. Che si tratti di 500 euro, come nel 2024, o di importi leggermente inferiori a causa delle risorse ridotte per il 2025, l’INPS ha già diffuso le istruzioni operative.

Entro l’11 settembre → i Comuni riceveranno la graduatoria ufficiale dall’INPS.

→ i Comuni riceveranno la graduatoria ufficiale dall’INPS. Entro l’11 ottobre → le amministrazioni locali completeranno le verifiche sui nuclei familiari.

→ le amministrazioni locali completeranno le verifiche sui nuclei familiari. Da ottobre → partiranno le ricariche per gli aventi diritto.

I beneficiari, come di consueto, saranno esclusivamente coloro che non percepiscono altri aiuti di Stato incompatibili, come l’Assegno di Inclusione, la carta acquisti ordinaria da 80 euro bimestrali, la NASPI, la DIS-COLL, le indennità di disoccupazione, la mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni.

La guida alla nuova ricarica di ottobre, ecco le istruzioni

La prima spesa — necessaria anche per attivare la carta — dovrà essere effettuata entro il 16 dicembre 2025. Successivamente, tutte le somme dovranno essere utilizzate entro febbraio 2026.

Per quanto riguarda la graduatoria, il criterio resta l’ISEE:

deve essere inferiore a 15.000 euro ;

; deve essere in corso di validità ;

; vengono considerati prima gli ISEE più bassi.

Inoltre, la priorità sarà data a: