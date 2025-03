Al debutto la super homepage del Fisco. Servizi on line a portata di click

I servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate riscossione in un’unica homepage. La notizia è stata data dall’Amministrazione Finanziaria con un comunicato stampa diffuso ieri.

L’innovazione digitale nel settore fiscale rappresenta un passo fondamentale per semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini.

In questo contesto, la creazione di un’unica super homepage per l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde all’esigenza di offrire uno spazio condiviso e intuitivo, dove trovare rapidamente le informazioni e i servizi principali.

Questo nuovo strumento non solo migliora la fruibilità dei servizi online, ma rappresenta anche un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente, mettendo a disposizione degli utenti un’interfaccia moderna e funzionale per la gestione delle pratiche fiscali.

La nuova super homepage del Fisco

A partire da ieri, collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, si apre una nuova pagina, una super homepage che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle due Agenzie.

Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti, con una navigazione pensata per facilitare gli utenti nella scelta dell’ufficio a cui rivolgersi per ricevere assistenza.

La notizia dell’attivazione della nuova modalità di accesso con la super homepage è stata data dall’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa sull’accesso unico ai servizi del Fisco

Il lancio della super homepage, accompagnato dal claim “Due Agenzie al servizio del Paese” e da un video di presentazione pubblicato sui canali social, si inserisce nell’ambito delle sinergie operative volte a sviluppare sempre nuove soluzioni per facilitare l’utilizzo dei servizi digitali.

Dalla pagina di prima consultazione è possibile raggiungere, con link diretti, i principali servizi per i contribuenti, ma in qualsiasi momento è possibile accedere ai siti istituzionali delle due Agenzie, che restano centrali e specifici nel fornire ai cittadini la completa consultazione di aggiornamenti normativi, notizie e strumenti telematici per svolgere le operazioni fiscali. Solo lo scorso anno, i due siti hanno fatto registrare complessivamente oltre 213 milioni di accessi.

Dunque, la home page consente di avere i principali servizi del Fisco a disposizione. Tuttavia basta un click per selezionare il sito specifico dell’ADE o dell’ADER.

Come funziona la nuova super homepage

Una sola pagina, tante soluzioni a portata di click.

Gli utenti che atterrano sulla super homepage trovano:

notizie, provvedimenti e scadenze di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione,

di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, link ai servizi telematici più richiesti e di volta in volta più utili in un determinato momento,

e di volta in volta più utili in un determinato momento, l’accesso alle aree riservate delle due Agenzie e

delle due Agenzie e una sezione per gli approfondimenti tematici.

I contenuti sono strutturati per essere subito a portata di click, in modo da offrire la possibilità di una consultazione semplice e immediata, senza più doversi spostare, quando non è necessario, sui rispettivi siti istituzionali.

Più snella la prenotazione degli appuntamenti

In evidenza nella super homepage anche la sezione dedicata all’assistenza agli sportelli, che rimanda alla nuova pagina per prenotare un appuntamento, strutturata per rendere ancora più immediata la scelta dell’ufficio adatto alle necessità dei contribuenti.

Grazie a un percorso guidato, si può selezionare il tipo di operazione da effettuare o l’argomento da trattare, ma anche decidere se recarsi allo sportello fisico o richiedere una videochiamata.

I cittadini possono scegliere fra tre percorsi di prenotazione, rispettivamente “Assistenza fiscale”, “Assistenza catastale e ipotecaria” per i temi di pertinenza di Agenzia delle Entrate e “Assistenza sulla cartella di pagamento e altri atti della riscossione” per quello che riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione. Tutto è pensato, quindi, per semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi delle due Agenzie e migliorare la user experience dei contribuenti.

In fase di accesso bisogna fare attenzione alla nuova truffa sullo SPID.

Riassumendo.