Rottamazione quinquies: se si decade, addio rateizzazione ordinaria? Il nodo della FAQ 15

La definizione agevolata prevista dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) consente di chiudere alcuni carichi affidati alla riscossione pagando il solo capitale e alcune spese, senza sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, il punto più delicato emerge quando il piano non viene rispettato: la FAQ n. 15 tra quelle pubblicate dall’Agenzia Entrate Riscossione chiarisce cosa accade in caso di pagamento omesso o insufficiente e, soprattutto, introduce un effetto che pesa molto sulla gestione futura del debito.

Secondo le indicazioni pubblicate, la perdita dei benefici scatta se non viene pagata la rata unica del 31 luglio 2026 oppure, in caso di pagamento a rate, se risultano non versate due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata del piano.

La decadenza, si verifica, anche in caso di insufficiente pagamento. È un meccanismo secco: superata la soglia, il beneficio viene meno e si torna nel perimetro ordinario della riscossione.

In questo quadro, la rottamazione quinquies diventa un’opportunità solo se sostenuta da un piano di pagamento realistico, perché l’uscita dalla misura non è neutra: oltre alla ripresa delle attività di recupero, si apre un tema cruciale sulla possibilità di chiedere una nuova dilazione.

Decadenza rottamazione quinquies: quali sono gli effetti pratici

La stessa FAQ n. 15 elenca tre conseguenze. La prima è intuitiva: quanto già versato non viene perso, ma viene considerato un acconto sul totale dovuto.

La seconda è operativa: ripartono i termini di prescrizione e decadenza e l’Agente della riscossione può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, oltre a proseguire quelle già iniziate prima della domanda. Ricordiamo, che con la sola adesione alla rottamazione quinquies, l’Agenza Entrate Riscossione, non può avviare nuove azioni sui carichi oggetto della sanatoria.

Restano in essere, invece, solo i provvedimenti che erano già avviati prima della domanda. Quindi, se ad esempio, esiste già il fermo amministrativo, la domanda per la Rottamazione quinquies non lo cancella (sarà cancellato ad estinzione del debito).

La terza conseguenza è quella che cambia davvero lo scenario. Secondo quanto si legge nella FAQ sulla rottamazione quinquies, per i carichi inseriti nella domanda, una volta intervenuta l’inefficacia, “i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973”. Tradotto in termini semplici: decadere significherebbe non poter più accedere alla rateizzazione ordinaria per quelle partite.

Per chi aveva scelto un pagamento lungo, l’attenzione è massima: la legge consente fino a 54 rate bimestrali (nove anni), con importo minimo di 100 euro a rata e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Un piano così esteso può essere sostenibile, ma resta esposto a imprevisti: basta oltrepassare la soglia prevista per perdere i benefici e, secondo la FAQ, anche l’ancora della dilazione ex art. 19.

In questa prospettiva, la rottamazione quinquies non va letta solo come “sconto”, ma come scelta che comporta anche un possibile “dopo”, potenzialmente più rigido del prima.

La discordanza: FAQ n. 15 e comma 95 della L. 199/2025 non dicono la stessa cosa

Qui nasce il punto critico. La FAQ afferma in modo esplicito il blocco della rateizzazione ordinaria ex art.

19 DPR 602/1973 in caso di inefficacia. Ma il comma 95 della L. 199/2025 (Legge bilancio 2026) descrive l’inefficacia con due effetti:

i versamenti restano acquisiti come acconto;

riprendono a decorrere prescrizione/decadenza e possono ripartire azioni cautelari/esecutive, oltre alla prosecuzione di quelle già avviate.

In quella formulazione, però, non compare in modo espresso il divieto di rateizzare. La differenza non è di dettaglio: cambiano le strategie di gestione del debito. Se il divieto non fosse davvero previsto dalla norma primaria, l’indicazione in FAQ potrebbe risultare più restrittiva del testo legislativo. Se, invece, il divieto fosse implicito (o collocato altrove nel corpo dei commi), servirebbe comunque un chiarimento, perché il contribuente deve poter valutare rischi e alternative prima di scegliere.

Per questo, la rottamazione quinquies oggi si porta dietro un’incertezza: le conseguenze della decadenza, almeno sul punto della rateizzazione successiva, sembrano raccontate in modo più duro nelle FAQ rispetto a quanto emerge dal comma 95, così come sintetizzato.

Quali chiarimenti servono sulla rottamazione quinquies

L’urgenza non è teorica. La domanda pratica è una sola: dopo la decadenza, per i carichi inseriti nella definizione agevolata, l’accesso alla rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 è davvero precluso in modo assoluto, oppure no?

Un intervento chiarificatore potrebbe arrivare in due forme:

una precisazione ufficiale dell’Amministrazione finanziaria (o dell’Agente della riscossione) che spieghi su quale base normativa si fonda il diniego;

una norma interpretativa o correttiva del legislatore che elimini l’ambiguità e renda coerenti testo di legge e prassi.

Nel frattempo, restano fermi i paletti operativi: scadenza del 31 luglio 2026 per la rata unica (o per la prima rata del piano), possibilità di pagare fino a 54 rate bimestrali e importo minimo di 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Proprio perché le regole sono così puntuali, serve la stessa chiarezza anche sul “dopo”: senza un allineamento tra FAQ e comma 95, la rottamazione quinquies rischia di trasformare un inciampo nei pagamenti in un blocco definitivo di ogni dilazione futura.

