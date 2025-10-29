Al via la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali con alcune particolarità che devono essere chiarite. Perché innanzitutto la nuova sanatoria delle cartelle esattoriali si differenzia di netto dalle precedenti per lunghezza del periodo di pagamento e per flessibilità nei pagamenti. Ma soprattutto vanno chiariti gli aspetti relativi a chi può davvero aderire e chi no oppure quelli relativi alle cartelle effettivamente da sanare. Dal testo della rottamazione finito nella legge di Bilancio in effetti viene fuori che diversi contribuenti rischiano di restare esclusi da questa nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, soprattutto se hanno già in corso soluzioni rateali di pagamento dei loro debiti.

Ma non bisogna fraintendere quello che c’è scritto, perché ci sono contributi che anche se stanno pagando già delle rate per le cartelle, possono cambiare il loro metodo di rientro aderendo alla nuova sanatoria. Con dei notevoli vantaggi che adesso analizzeremo.

Rottamazione quinquies: come risparmiare fino al 50% del debito già rateizzato

La rottamazione delle cartelle esattoriali inserita nella manovra prevede un rientro del debito con rate bimestrali e con un taglio che dovrebbe essere da 50 euro al mese minimo. E con rate spalmate in 9 anni.

Significa che se per entità del debito il piano massimo di dilazione finisce con rate bimestrali inferiori a 100 euro, il periodo di ammortamento del debito non può essere interamente sfruttato ma si riduce. Le cartelle che sarà possibile rottamare sono tutte quelle che riguardano debiti affidati al concessionario alla riscossione entro il 31 dicembre 2023.

In base a quanto detto, nulla vieta ai contribuenti di aderire alla sanatoria per le cartelle fino a tale data e di vedere di sanare la posizione debitoria più recente con piani di dilazione ordinari.

Nel testo della nuova rottamazione c’è però un divieto di adesione per chi oggi sta pagando le cartelle esattoriali a rate ma passando dalla rottamazione quater.

In pratica chi sta già pagando le rate della precedente sanatoria non dovrebbe poter aderire alla nuova anche se questa è più conveniente. O quantomeno non dovrebbe poter sfruttare la sanatoria nuova sulle cartelle inserite già nella vecchie se si è in regola con i pagamenti fino alla rata dello scorso mese di luglio.

Usiamo ancora il condizionale perché la manovra di Bilancio deve ancora essere pubblicata definitivamente ed è attesa dal consueto iter parlamentare. Per le cartelle non inserite nel precedente piano invece si aprono le porte alla nuova rottamazione.

Porte che si aprono sempre per chi invece sta pagando a rate le cartelle pregresse, ma con piani di dilazione ordinari. Perché in questo caso si può passare da un piano all’altro. Con il secondo che come vedremo è nettamente favorevole.

Cartelle esattoriali: come risparmiare sulle rate già in corso dopo la legge di Bilancio e la nuova rottamazione

Una cosa che accomuna tutte le rottamazioni delle cartelle esattoriali che sono state introdotte negli anni è il risparmio sul debito complessivo che a volte supera il 50%. Infatti la rottamazione delle cartelle oltre che consentire pagamenti dilazionati dei debiti consente di risparmiare davvero molto.

Con il taglio di voci che incidono pesantemente sulle cartelle come lo sono le sanzioni, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e i diritti o aggi di riscossione.

Chi ha delle cartelle esattoriali a suo carico sa di cosa parliamo. Soprattutto sui debiti più vecchi il dovuto aumenta fino al doppio rispetto al debito originario, cioè a quello che rappresenta il capitale della cartella, cioè la tassa, l’imposta, la multa o il tributo evaso. Notifica dopo notifica e mesi dopo mesi, al perdurare dell’omesso versamento del dovuto, il debito cresce.

Ma con la rottamazione le voci aggiuntive vengono azzerate e il debito torna ad essere quello in origine, cioè il capitale di cui parlavamo prima.

Per questa ragione diventa conveniente per chi oggi paga i debiti dopo aver ottenuto la dilazione ordinaria, passare alla definizione agevolata delle cartelle, come comunemente si chiama la rottamazione. E la normativa della rottamazione quinquies, almeno al momento, pare non vietare a chi oggi paga le rate ordinarie, di passare alla sanatoria.

Ecco le cose da sapere prima di passare alla domanda di definizione agevolata

Un risparmio notevole quindi sul debito che naturalmente è quello a carico del contribuente nel momento in cui si potrà richiedere la definizione agevolata.

A maggior ragione se pensiamo che nei piani di dilazione ordinaria delle cartelle esattoriali oltre a restare a carico tutte le voci aggiuntive prima citate, vengono caricati anche interessi di dilazione.

Quindi, la rottamazione quinquies è aperta anche a coloro che già stanno pagando le cartelle esattoriali a rate e per loro i vantaggi sono davvero notevoli. Naturalmente fatta eccezione per le cartelle esattoriali più nuove ed escluse dalla rottamazione perché affidate al concessionario alla riscossione dopo il 31 dicembre 2023.

Il meccanismo dovrebbe essere semplice. Nel momento in cui il contribuente decide di aderire alla nuova sanatoria delle cartelle, il piano di dilazione viene sospeso. Decadono momentaneamente gli obblighi della rateizzazione ordinaria. E decadenza fino alla prima rata della definizione agevolata. In caso di pagamento della prima rata si passa dalla rateazione ordinaria alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ma attenzione, il piano di rateizzazione ordinario non potrà più essere attivato. Nemmeno con una domanda del tutto nuova, se si decade dalla rottamazione quinquies. Decadenza che comunque dovrebbe essere identica a quella prevista per la rateizzazione ordinaria. E cioè dopo ben 8 rate del piano saltate anche se si tratta di rate non consecutive.