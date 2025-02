Rottamazione cartelle, ecco la proposta quinquies: chi sarebbe ammesso?

Il panorama fiscale italiano si arricchisce di una nuova proposta che potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle proprie pendenze tributarie. Si tratta della Rottamazione Quinquies, una misura pensata per agevolare i contribuenti consentendo la regolarizzazione dei debiti fiscali attraverso un meccanismo di pagamento semplificato.

Questo provvedimento, se approvato, consentirebbe, come le precedenti edizioni della sanatoria, di sanare le pendenze eliminando una serie di oneri accessori che spesso rendono difficile il saldo delle somme dovute all’Erario.

Come funzionerebbe la Rottamazione Quinquies

La proposta di legge in discussione prevede, come di consueto, la possibilità di estinguere i debiti fiscali versando esclusivamente il capitale dovuto e le spese di procedura, con l’esclusione di interessi, sanzioni e aggio di riscossione. Si tratta di un meccanismo che mira a incentivare il pagamento dei debiti arretrati, rendendo l’importo complessivo più sostenibile per i contribuenti.

Uno degli aspetti più interessanti della Rottamazione Quinquies è la rateizzazione del pagamento. Rispetto alle precedenti, può arrivare fino a 120 rate mensili. Questo significa che il saldo del debito può essere distribuito nell’arco di dieci anni (invece che 5 anni), riducendo significativamente l’impatto economico sui soggetti interessati. Inoltre, il sistema prevede un margine di tolleranza più ampio rispetto alle precedenti sanatorie fiscali: il contribuente potrà infatti saltare fino a otto rate prima di decadere dal beneficio.

Con la rottamazione quater, ad esempio, sono previsti solo 5 giorni di tolleranza per ogni rata. Quindi, anche chi non paga una sola rata entro 5 giorni dalla scadenza, decade dalla sanatoria. Ricordiamo che il 28 febbraio 2025 scade la settima rata della rottamazione quater.

Con i 5 giorni di tolleranza si può pagare entro il 5 marzo.

Chi beneficerebbe della nuova sanatoria

L’iniziativa legislativa si rivolge a tre categorie principali di contribuenti:

Coloro che sono decaduti dalla Rottamazione quater: ossia chi aveva aderito al precedente piano di definizione agevolata ma, per varie ragioni, non è riuscito a rispettare le scadenze previste e si trova quindi nuovamente a dover affrontare il debito in modo integrale.

Chi non ha potuto aderire alla Rottamazione Quater: questa categoria comprende quei contribuenti che, per ragioni economiche, amministrative o di altra natura, non sono riusciti a beneficiare della sanatoria precedente e ora potrebbero avere una seconda opportunità per mettersi in regola con il fisco.

I soggetti con cartelle esattoriali emesse tra luglio 2022 e dicembre 2023: questa platea comprende coloro che hanno ricevuto notifiche di debito fiscale nel periodo più recente e che ora potrebbero essere inclusi nel meccanismo della Rottamazione Quinquies, evitando così di accumulare ulteriori oneri derivanti da sanzioni e interessi.

Quali i vantaggi della Rottamazione quinquies

L’introduzione della Rottamazione Quinquies potrebbe, come solito, portare diversi benefici sia per i contribuenti che per l’amministrazione fiscale. Tra i principali vantaggi si possono evidenziare:

Riduzione del carico fiscale: eliminando interessi e sanzioni, l’importo complessivo da versare diventa molto più sostenibile, facilitando la regolarizzazione delle posizioni debitorie.

Rateizzazione estesa e flessibile: la possibilità di suddividere il pagamento fino a 120 rate e una tolleranza fino a otto rate non pagate offre maggiore stabilità ai contribuenti, evitando la decadenza immediata in caso di difficoltà temporanee.

Miglioramento della riscossione per l’Erario: consentire ai cittadini di mettersi in regola in modo agevolato potrebbe aumentare le entrate dello Stato, riducendo al contempo il fenomeno dell’insolvenza fiscale.

Maggiore accessibilità alla sanatoria: rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione, questa proposta sembra mirare a una platea più ampia, includendo anche coloro che sono rimasti esclusi dalle precedenti agevolazioni.

Riassumendo