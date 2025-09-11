Rivalutazione pensioni, verso il 2026: importi, fasce e costi

Le più recenti rilevazioni diffuse ad agosto hanno fissato l’inflazione acquisita per il 2025 all’1,7%. Questo dato, apparentemente tecnico, ha conseguenze concrete per milioni di pensionati italiani. L’adeguamento degli assegni al costo della vita (rivalutazione pensioni), rappresenta infatti uno strumento essenziale per mantenere il potere d’acquisto delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nel 2025 la spesa complessiva per pensioni e altre forme di assistenza sociale dovrebbe raggiungere i 355 miliardi di euro. Se l’inflazione dell’1,7% fosse applicata integralmente a questo importo, le risorse necessarie supererebbero i sei miliardi di euro. Tuttavia, il sistema italiano non prevede una perequazione uniforme per tutti i pensionati: esistono regole specifiche che modulano l’adeguamento in base all’ammontare del trattamento percepito.

Grazie a questo meccanismo, l’onere stimato per le casse pubbliche scenderebbe a circa cinque miliardi, una cifra comunque significativa ma inferiore rispetto all’ipotesi di rivalutazione piena.

Il trattamento minimo e la maggiorazione straordinaria

Per il 2025 il trattamento minimo pensione mensile è fissato a 603,40 euro, pari a 7.844,20 euro su base annua. A questa cifra va aggiunta una maggiorazione straordinaria del 2,2%, pensata per garantire un sostegno ulteriore alle fasce più deboli. Grazie a questo incremento, l’importo mensile minimo sale a 616,67 euro.

Questa soglia rappresenta il punto di riferimento per calcolare le fasce di rivalutazione pensioni. È proprio su di essa che si definiscono i diversi livelli di adeguamento: chi percepisce assegni vicini al minimo beneficerà della rivalutazione piena, mentre per le pensioni più elevate si applicheranno percentuali ridotte.

Come funzionano le fasce di rivalutazione pensioni

Il sistema di adeguamento per il 2026 (c.d. perequazione automatica), salvo cambiamenti, prevede tre livelli principali:

fino a quattro volte il minimo – le pensioni che non superano 2.466 euro mensili rientrano in questa fascia. Per questi trattamenti verrà riconosciuto il 100% dell’1,7% di inflazione. Si tratta della rivalutazione più favorevole, destinata alla maggioranza dei pensionati;

tra quattro e cinque volte il minimo – gli assegni compresi tra 2.466 e circa 3.083,35 euro al mese riceveranno un adeguamento pari al 90% del tasso d’inflazione. In termini pratici, significa un incremento leggermente inferiore rispetto ai redditi più bassi, ma comunque significativo;

oltre cinque volte il minimo – per le pensioni superiori a 3.083,35 euro, l’adeguamento sarà pari al 75% del tasso di rivalutazione. Questo livello più contenuto mira a bilanciare l’impatto della spesa pubblica, limitando gli aumenti sulle pensioni più alte.

Perché la rivalutazione pensioni è importante

La rivalutazione pensioni è un meccanismo che protegge il potere d’acquisto degli anziani. Un potere d’acquisto che negli ultimi tempi è stato messo a dura prova. L’inflazione, anche quando è moderata come nel caso dell’1,7%, erode nel tempo il valore reale degli assegni. Senza questo adeguamento, i pensionati vedrebbero diminuire la capacità di far fronte alle spese quotidiane, con effetti negativi sul benessere individuale e sull’economia interna.

Inoltre, la differenziazione delle fasce di rivalutazione rappresenta un compromesso tra la necessità di sostenere chi ha redditi più bassi e l’obbligo di contenere la spesa pubblica.

È un approccio che tiene conto della progressività, cercando di garantire equità senza compromettere la stabilità finanziaria dello Stato.

Riassumendo