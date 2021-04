Voli low cost di Ryanair e Wizzair anche da Milano Linate. Entrambe le compagnie aeree, infatti, puntano a collegare tale aeroporto con Bruxelles e Berlino (la prima) e con Catania la seconda. È la prima volta che le due compagnie aeree low cost ricevono slot temporanei dall’aeroporto di Linate (ovvero fasce orarie di atterraggio e decollo). Tale riassegnazione avviene per volere dell’Unione Europea. Per il periodo dal 28 marzo al 30 ottobre, infatti, è stato chiesto di liberare gli slot che non si possono utilizzare per lo scarso traffico. Ad accaparrarsi quindi gli slot temporanei ci sono anche Ryanair e Wizzair.

Al momento alla compagnia low cost irlandese sono stati assegnati gli slot per giugno, settembre ed ottobre. Potrebbe quindi far decollare proprio il 1° giugno il primo volo da Linate a Berlino alle ore 10.20 come spiega Il Corriere.it. Il giorno successivo potrebbe essere il turno di Bruxelles con un volo alle ore 20.10. Le destinazioni si alternerebbero tranne la domenica.

La Wizzair, invece, punterebbe sulla Sicilia. Per giugno sono infatti previsti 3 voli al giorno da Milano Linate a Catania. Gli orari di partenza sarebbero alle ore 10.35, alle ore 14.35 e alle ore 18.55, uno il sabato e due la domenica. A luglio non ci sarebbero invece voli mentre ad agosto solo il sabato ma per Catania. A settembre ed ottobre, invece, le frequenze dovrebbero tornare quelle di giugno.

La Ryanair e la Wizzair, però, come spiega Il Corriere potrebbero anche decidere di non effettuare voli a causa della scarsa domanda o per gli orari. Proprio per questo non compaiono ancora offerte dall’aeroporto di Linate.

Detto ciò, ecco le principali offerte di voli economici delle due compagnie aeree low cost a partire da 9,99 euro.

Voli low cost Ryanair: le offerte da 9,99 euro

Inoltre le info sulla nuova assicurazione Covid.

L’offerta di oggi Ryanair è quella che permetterà di acquistare voli low cost a partire da 9,99 euro per viaggiare ad aprile. A partire da questa cifra in tariffa Value le destinazioni da Milano Bergamo saranno verso Alghero, Bari, Brindisi e Bruxelles. Inoltre verso Catania, Danzica, Dublino, Eindhoven, Lamezia e Londra. Infine verso Parigi, Pescara, Varsavia e Budapest.

Sempre a partire da 9,99 euro da Roma Ciampino verso Bruxelles, Charleroi e Zaventem, Cagliari, Copenaghen e Lisbona. Infine verso Londra, Marsiglia e Parigi.

Da Bologna a partire da tale prezzo si potrà volare verso Catania ed Alghero mentre da Torino verso Bari, Cagliari, Lamezia e Napoli. Infine da quest’ultima città verso Cagliari, Trieste e Torino. Il prezzo sarà per la tariffa Value, quello che permetterà di portare a bordo 1 solo bagaglio a mano secondo quanto comunicano le ultime regole sul bagaglio a mano.

Wizzair e la nuova assicurazione Covid

La Wizzair propone invece due voli in tariffa economica a partire da 9,99 euro. Entrambi partiranno da Milano Malpensa verso Zaporizzja ed Odessa.

La promo del momento è la nuova copertura Covid-19. Essa includerà le spese mediche e la cancellazione nel caso ci si contagi da Covid-19. Garantirà un’assistenza medica di emergenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. E ancora le spese di cancellazione, la copertura per le spese mediche all’estero, quelle per morte accidentale e per mancata partenza. Infine per l’eventuale furto o perdita del bagaglio.

