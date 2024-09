Occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono risparmiare con voli in offerta proposti dalle maggiori compagnie aeree per chiudere al meglio questa stagione. Andremo a scoprire quali sono le promozioni proposte da ITA Airways, Air Europa, TAP Air Portugal, British Airways, Air France, KLM, Wizz Air EasyJet. Insomma una completa copertura, ce n’è per tutti i gusti.

Un viaggio da non perdere

Se siete pronti a partire, allora ecco dei voli in offerta davvero da non perdere. Vediamo subito il primo proposto con la promozione di ITA Airways.

La compagnia nostrana propone biglietti a 50 euro solo andata sulle tratte Palermo-Milano, Cagliari-Roma e Milano-Catania, con bagaglio a mano incluso. Voli Milano-Londra sono in offerta a 176 euro andata/ritorno, Milano-Parigi a 134 euro, Roma-Parigi a 141 euro. Dal 16 novembre sarà invece disponibile il volo Italia Bangkok a 700 euro andata e ritorno. Passiamo ad Air Europa, anche in questo caso parliamo di prezzi davvero interessanti con tariffe a partire da 89 euro per la Spagna, 419 euro per gli Stati Uniti, 529 euro per l’America Centrale e i Caraibi, e 539 euro per il Sud America.

TAP Air Portugal invece pensa al dopo estate e lancia la promo Post Summer Campaign con prezzi davvero interessanti per viaggi andata e ritorno e compresi di tasse. Tra i voli in offerta più interessanti ci sono voli per Lisbona a partire da 109 euro, Madeira da 149 euro, Azzorre da 179 euro, Stati Uniti da 369 euro e Brasile da 519 euro. L’End of Summer Sale di British Airways invece è attiva fino al 19 settembre e permette di fare Milano Londra andata e ritorno a soli 98 euro, giusto per fare un esempio. Per chi vuole invece viaggi più distanti, tipo visitare Pechino, anche in questo caso andata e ritorno costano invece 494 euro.

Voli in offerta, le altre compagnie

Air France propone un viaggio Roma Parigi e ritorno a soli 128 euro.

Chi vuole andare a Copenaghen spenderà invece 172 euro. Real Deal Days dipropone invece tariffe a partire da 75 euro e si può visitare Amsterdam. Per andare invece a Delhi serviranno 180 euro. Wizz Air ha invece lanciato l’offerta a 99 euro Milano Abu Dhabi. Inaugurata così la nuova offerta di voli internazionali low cost. Il viaggio durerà 7 ore. Chiudiamo con EasyJet, che invece ha già aperto le vendite per i voli in offerta dell’estate 2025. Si parla di oltre 4000 voli tra giugno e settembre prossimo con ben 226 rotte tutte da gustare. Insomma, l’estate è appena finita, ma la prossima sembra già iniziata.

