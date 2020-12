Vacanze low cost per mete lontane: offerte per il 2021

Nuove offerte viaggi per il 2021 verso mete lontane e da sogno. Se adesso viaggiare è complicato a causa della pandemia, la speranza è che durante la prossima primavera-estate si possa tornare a viaggiare. Le nuove offerte ci arrivano da Pirati in Viaggio.

Zanzibar in estate a prezzi low cost

La prima offerta ci porta a Zanzibar e riguarda dei voli low cost per raggiungere la bellissima isola. I voli partiranno da Milano, Roma, Venezia e Pisa e saranno operati da Qatar Airways e si possono sfruttare anche a luglio e agosto. Il pacchetto include anche il soggiorno con colazione inclusa presso Mount Zion Lodge. I prezzi, che includono voli e soggiorno per 7 notti, partono da 533 euro a persona, prezzi che cambiano in base alla data scelta e l’aeroporto di partenza. Maggiori dettagli su questa offerta per Zanzibar si trovano alla pagina dedicata

Vacanza a Lanzarote super low cost

La seconda offerta ci porta a Lanzarote per un pacchetto che comprende i voli diretti andata e ritorno da Milano e il soggiorno in un bellissimo resort vicino al mare, Onas Las Casitas. Questo pacchetto si può sfruttare da aprile a giugno. I prezzi partono da 199 euro a persona per 7 notti con il volo inclusa, prezzi che ovviamente variano in base alla data scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per Lanzarote, si trovano alla pagina dedicata.

Voli low cost per la California

La terza e ultima offerta ci porta in California durante la primavera e riguarda dei voli diretti in partenza da Roma per San Francisco con Alitalia da sfruttare da aprile a fine maggio, uno dei periodi migliori per viaggiare in California. I prezzi partono da 340 euro, prezzi che variano in base alla data scelta. Maggiori dettagli su questa offerta voli per la California si trovano alla pagina dedicata.

Vedi anche: Offerte viaggi estate 2021: Sardegna e Grecia low cost, anche a Ferragosto

[email protected]