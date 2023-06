Ultima chiamata per i tassi di interesse fino al 5% contro l’inflazione

L’inflazione non accenna ad arretrare per cui in molti cercano prodotti sicuri che offrano tassi di interesse che almeno raggiungano il 4 o il 5%. Si cerca infatti di proteggere il proprio capitale da questa tassa occulta che erode i risparmi accantonati sui conti correnti e di ottenere allo stesso tempo piccoli rendimenti.

Prodotti sicuri come buoni fruttiferi postali e conti deposito, però, non offrono rendimenti superiori rispetto all’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi nel tempo. Permettono infatti, solo in parte, di contenere l’inflazione. Diversificare il proprio portafoglio, includendo prodotti che offrano tassi più alti, quindi, potrebbe essere una buona opportunità di trarre vantaggio dalle diverse condizioni di mercato.

Ricordiamo però che gli investimenti con tassi più alti, comportano un livello di rischio superiore e che investire in strumenti finanziari rischiosi può comportare una perdita finanziaria (anche notevole).

La novità Ibl

Per vecchi e nuovi clienti aumentano i tassi di interesse di Ibl banca se si attiva un nuovo vincolo fino al 30 giugno 2023. Gli interessi annui lordi, infatti, saranno più elevati: con vincoli a 6 mesi, ad esempio, sarà garantito un rendimento lordo del 3,30% che al momento è tra i più competitivi sul mercato.

I nuovi tassi, in ogni caso, riguardano le scadenze da 3 a 6 mesi e i vincoli possono essere attivati sia in modalità online che in filiale.

Resta attiva anche la promozione per i nuovi clienti che aprono il ControCorrente entro il 16 ottobre prossimo. Costoro avranno il 3,30% lordo per dodici mesi per importi fino a 50 mila euro, del 3% sulla successiva liquidità oltre i 50 mila e fino ai 150 mila euro e del 2,250% per l’ulteriore liquidità oltre i 150 mila euro.

Tornando ai conti deposito vincolati, per accantonamento a 3 mesi il tasso annuo lordo sarà del 3,15%, per 6 mesi del 3,30%, per 12 mesi-18 e 24 mesi del 3,85%. I vincoli con liquidazione interessi mediante cedola trimestrale, invece, offriranno un tasso lordo del 3,30% dopo 6 mesi, del 3,80% dopo 12-18 e 24 mesi e del 4% dopo 36 mesi.

Tra i buoni fruttiferi postali che offrono rendimenti più alti, invece, c’è quello dedicato ai minori che offre alla scadenza un rendimento effettivo annuo lordo del 4,50%. Si tratta dell’importo più alto che offre un bfp al momento.

Smart Bank comunica che il periodo di raccolta per i conti deposito a 120 mesi scadrà oggi. Vuol dire che entro la giornata si dovrà bonificare la somma desiderata da vincolare. La data di emissione, poi, sarà il 30 giugno per cui gli interessi verranno pagati ogni anno in tale data. Ma vediamo qual è il rendimento: per i primi 4 anni del 5% lordo e negli anni successivi il tasso variabile si baserà su 3 volte il differenziale del “costo del denaro” tra orizzonti di lungo e medio termine. Esattamente per il 5° anno, il tasso sarà del 4,40%, per il 6° del 4,50%, per il 7° del 4,60%, per l’8° del 4,70%, per il 9° del 4,80% e per il 10° del 4,90%.

Dopo l’aggiornamento del 6 giugno, invece, i buoni fruttiferi postali che hanno subito uno tra i maggiori rialzi dei tessi sono i 3×4. Come si evince dal nome, essi durano dodici anni e offrono il seguente rendimento annuo lordo: dell’1,25% dopo 3 anni, dell’1,75% dopo 6 anni, del 2,25% dopo 9 anni e del 2,75% dopo 12 anni. Con questi titoli, poi, si ha flessibilità di rimborso in ogni momento, entro il termine di prescrizione, ma il riconoscimento degli interessi maturati si ottiene solo dopo 3, 6 e 9 anni.

Riassumendo…

Tra i migliori buoni fruttiferi postali ci sono quelli per minori e i 3×4.

