Trenitalia: novità, offerte biglietti low cost e acquisto ticket con credito Tim

Le ultime novità di Trenitalia ci comunicano che dalla scorso 1° luglio 2020 sono aumentati i convogli in Liguria passando da 270 al 322 treni al giorno. L’aumento dell’offerta ferroviaria ha riguardato anche i regionali e precisamente le tratte Genova-La Spezia, Savona-Sestri Levante ed il 5 Terre Express. In questo fine settimana, poi, si apprende che Trenitalia interverrà con ulteriori treni straordinari qualora ve ne fosse la necessità.

L’altra novità è l’accordo con Tim: verrà data infatti la possibilità di acquistare i biglietti dei treni per un importo massimo di 13,45 euro direttamente con il credito telefonico. Ma veniamo ai dettagli e alle offerte di biglietti low cost di Trenitalia.

Offerte biglietti Trenitalia di luglio 2020

Le due offerte del momento di Trenitalia per spendere poco sono “viaggia con l’A/R weekend a partire da 69 euro” e l'”offerta young”. Con la prima promozione si partirà il sabato e si tornerà la domenica con le Frecce (Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento) a prezzi davvero competitivi. Ecco i prezzi: a partire da 69 euro in seconda classe e livello standard, a partire da 89 euro in prima classe e livello Business, a partire da 79 euro per il livello Premium ed infine a partire da 159 euro per il livello Executive. L’offerta sarà a posti limitati che varieranno in base al giorno, al treno e alla classe oppure al livello di servizio.

L’offerta Young sarà invece quella per chi ha meno di 30 anni. Grazie ad essa si avranno sconti variabili tra il 30% e il 50% rispetto al prezzo base intero, a seconda dell’anticipo di acquisto, su tutti i treni nazionali e in tutti i livelli di servizio tranne che nel livello Executive.

Tim e Trenitalia:acquistare biglietti con credito telefonico

Tale offerta si potrà acquistare fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza del treno.

Tim e Trenitalia hanno comunicato che da oggi ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti del treno con il credito telefonico e dal proprio smartphone ma per importi massimi di 13,45 euro e mediante l’applicazione Trenitalia. Quindi coloro che viaggiano sopratutto con i treni regionali (che sono quelli che costano meno) potranno contare di una nuova modalità più veloce per acquistare i ticket di viaggio anche se non dispongono di una carta prepagata o di una di credito.

Per poter accedere al nuovo servizio messo a disposizione si dovrà scaricare l’applicazione o aggiornare quella di Trenitalia che già si possiede scegliendo “credito telefonico mobile Tim” come metodo di pagamento. Così facendo il biglietto arriverà come un sms.

L’operatore dal logo rosso, bianco e blu comunica che per acquistare i biglietti si dovrà ovviamente possedere credito telefonico per l’importo ed inoltre si pagheranno sempre 29 centesimi per il costo della richiesta. Per ulteriori informazioni, ecco il link di Tim relativo a tale offerta.

