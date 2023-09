Come tutti sapranno, lo scorso venerdì un terremoto devastante di magnitudo 7 della scala Richter ha devastato il Marocco, esattamente la regione di Marrakech.

In molti si chiedono, quindi, se è possibile ottenere un rimborso se il viaggio viene annullato o se è il consumatore a rinunciare alla partenza dato che nel luogo di destinazione si sono verificate circostante straordinarie come questo disastro naturale per il quale il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi.

Proseguono i terremoti

La terra continua a tremare in Marocco. Si è verificato, infatti, nella giornata di ieri un nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 4.5.

Il Ministero dell’Interno marocchino ha comunicato che i danni maggiori si sono verificati nei comuni di Marrakech, di Al-Halous, Ourzazate, Azial, Taroudant e Chichaoua. È stata danneggiata anche la medina di Marrakech che è il luogo più affollato della città per cui le autorità locali hanno mobilitato tutti i mezzi di soccorso e della protezione civile per intervenire in aiuto della popolazione.

L’aeroporto funziona però regolarmente e nessun volo è stato cancellato per cui sembrerebbe impossibile chiedere il rimborso del biglietto. In ogni caso caso, Armando Barucco che è l’ambasciatore italiano a Rabat, ha fatto sapere che presso l’aeroporto di Marrakech è stato attivato un desk della rappresentanza diplomatica per assistere gli italiani che si trovano in tale luogo. Barucco ha inoltre invitato questi ultimi a sfruttare altri scali aerei come quello di Rabat e di Casablanca per il rientro in Italia.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione si può contattare, come ha comunicato la Farnesina, il numero dell’Unità di Crisi che è il +39063625.

Terremoto Marocco: è possibile ottenere il rimborso per viaggi cancellati?

Non c’è alcuna notizia in merito al rimborso del viaggio in Marocco a seguito del terremoto.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 41 del Codice del Turismo recita quanto segue: “laddove un pacchetto turistico sia annullato, ad esempio perché nel luogo di destinazione si è verificata una calamità naturale, dovranno essere restituite al viaggiatore tutte le somme versate per l’acquisto del pacchetto, ivi comprese quelle corrisposte per l’acquisto delle assicurazioni o dell’apertura della pratica di finanziamento”.

Altroconsumo, però, ha spiegato (per eventi passati) che chi ha prenotato un pacchetto mediante un tour operator può contare su alcune garanzie. Nel caso in cui il viaggio viene cancellato, infatti, il consumatore ha diritto al rimborso dell’intera cifra. Inoltre ha diritto al rimborso integrale anche se è lui che ha rinunciato a partire se nel luogo si sono verificate “circostanze straordinarie come guerre o disastri naturali che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio”.

Il suggerimento è quindi quello di contattare subito la propria agenzia di viaggi e chiedere delucidazioni in merito.

Riassumendo…

1. Venerdì sera un devastante terremoto ha colpito il Marocco

2. L’aeroporto di Marrakech è aperto e nessun volo è stato cancellato

3. Il Codice del Turismo comunica che se il pacchetto turistico è stato annullato per calamità naturale, il consumatore dovrà ricevere il rimborso. Il consiglio è quindi quello di contattare la propria agenzia di viaggio per chiedere delucidazioni in merito.

