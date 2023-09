Tariffe luce e gas: si attende un ottobre di passione con rincari fino al 12%, la parola chiave è risparmio

In data odierna l’Arera comunicherà l’aggiornamento delle tariffe luce per il prossimo trimestre (ottobre-dicembre) mentre il 3 ottobre verranno comunicate quelle per il gas.

Lo scenario è negativo: si prevedono, infatti, rincari a doppia cifra. È stato proprio Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità, durante un convegno del Sole 24 Ore a Milano, a spiegare di prevedere “un po’ di sussulto” nei prezzi delle tariffe a causa delle oscillazioni dell’energia sui mercati.

Intanto, cresce sempre più la preoccupazione per molte famiglie di nuovi rincari. Questi ultimi, infatti, possono diventare davvero un onere significativo per molti e mettere a dura prova i bilanci familiari.

La parola chiave torna a essere quindi “risparmio”, ecco allora dei suggerimenti su come comportarsi.

Aumenti a doppia cifra

Oggi l’Arera comunicherà l’aggiornamento delle tariffe dell’energia elettrica e poi sarà la volta di quelle del gas (il 3 ottobre). Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, prevede un aumento del 12% per le bollette della luce per l’ultimo trimestre 2023 (ottobre-dicembre) e un rincaro del 9% per quelle del gas di settembre.

Insomma, lo scenario è tutt’altro che positivo. Un aiuto per le famiglie in difficoltà economica fortunatamente ci sarà: si tratta del bonus sociale 2023 che ovviamente dipende dalle condizioni economiche del nucleo familiare per cui l’Isee sarà determinante.

Davide Tabarelli non è, però, il solo a parlare di situazione “molto volatile”. Anche Claudio Descalzi, Ad di Eni, è dello stesso avviso. Pesa il fatto che il metano, con il quale viene prodotta la maggior parte della corrente, a seguito della chiusura dei gasdotti russi arriva in gran parte con le navi sotto forma di Gnl. Significa quindi che un semplice sciopero o una manutenzione degli impianti, può ridurre le forniture e di conseguenza far salire i prezzi.

In ogni caso, il Governo con il nuovo decreto Energia ha prorogato l’azzeramento degli oneri di sistema sulla bolletta del gas anche per quest’ultimo trimestre 2023 e il bonus sociale elettrico. Le risorse a disposizione, però, sono poche per cui nuovi aumenti sono inevitabili.

Tariffe luce e gas: si attende un ottobre di passione con rincari fino al 10%, la parola chiave è risparmio

Per Davide Tabarelli di Nomisma, le tariffe di luce e gas aumenteranno e non di poco.

Che fare allora per risparmiare? Sicuramente ridurre il consumo energetico in casa potrà aiutare a diminuire le bollette. Bisognerà inoltre assicurarsi che la propria casa sia ben isolata, si dovrebbero utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica e spegnere le luci e gli apparecchi non necessari.

Anche controllare le tariffe energetiche offerte da diversi fornitori potrebbe essere un’altra soluzione per ottenere un notevole risparmio in quanto si potrebbe così considerare la possibilità di cambiare fornitore.

Inoltre, ci si dovrà ricordare che alcune compagnie offrono strumenti per monitorare i consumi in tempo reale. Ciò potrebbe aiutare i consumatori a capire come stanno utilizzando l’energia e di conseguenza prendere le misure giuste per ridurre i consumi.

Riassumendo…

1. Oggi l’Arera comunicherà l’aggiornamento delle tariffe per l’elettricità e il 3 ottobre quelle per il gas

2. Si attendono per Davide Tabarelli di Nomisma aumenti anche del 10% sulle bollette di luce e gas

3. Risparmiare, quindi, torna la parola chiave del momento.

[email protected]