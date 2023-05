Stop caldaie a gas dal 2029? Possibili eccezioni, quali alternative per risparmiare

Il 2029 dovrebbe essere l’anno dello stop definitivo alle caldaie a gas in tutta l’Unione Europea. Potrebbero però esserci delle modifiche al regolamento 813/2013/Ue che bandisce (dalla data annunciata) tali dispositivi, inclusi quelli alimentati da gas rinnovabili.

Uno dei motivi è l’opposizione netta a questo divieto da parte del nostro paese insieme alla Croazia, alla Repubblica Ceca, alla Romania, alla Slovacchia e alla Polonia.

L’altro è che in situazioni particolari “potrebbe non esserci una soluzione tecnica per sostituire la caldaia con una delle alternative disponibili”.

Detto ciò, ecco gli ultimi aggiornamenti e alcune forme alternative alle caldaie a gas per risparmiare.

Le novità

Il 12 giugno prossimo ci sarà un incontro per stabilire se effettivamente potrebbero esserci delle situazioni particolari che impediscono lo stop delle caldaie a gas. Più nel dettaglio, gli esperti dovranno infatti analizzare se esistono o meno delle soluzioni alternative a tali dispositivi. Inoltre valutare se la nuova legge dovrà contemplare anche le eccezioni alla soglia di efficienza del 115%.

Operatori del settore come Proxigas,Assogasliquidi,Assortermica eFedercos vorrebbero almeno che la Ue inserisse delle soglie meno rigide. Queste ultime potrebbero, ad esempio, includere delle alternative green sostenibili ma con minori limitazioni per l’industria produttiva. Ad esempio, si potrebbero utilizzare degli apparecchi ibridi.

La decisione finale riguardo allo stop delle caldaie a gas, in ogni caso, dipenderà dall’esito della discussione di giugno.

Le alternative

Se dal 2029 ci sarà lo stop delle caldaie a gas, quali potrebbero essere le alternative per risparmiare? Le caldaie a biomassa, ad esempio, sono legate a legna, pellet, gusci di frutta secca, mais e altre sostanze organiche. Rispetto al gas, questa tipologia di riscaldamento impatta molto meno sull’ambiente ma c’è un problema ovvero il reperimento delle risorse.

Inoltre anche la manutenzione rappresenta un altro grattacapo perché l’impianto va pulito quasi ogni giorno. Una caldaia a pellet, però, può far risparmiare anche il 30% in meno rispetto a una a condensazione. Una a legna, invece, anche il 60%.

Ci sono poi le pompe a calore che consumano mediamente dal 20 al 40% in meno rispetto alle caldaie a condensazione. Quelle acqua-acqua, ad esempio, usano solo in parte l’elettricità perché si avvalgono dell’energia che proviene in modo naturale dall’acqua esterna. Il vantaggio è che questo sistema può essere collegato a un impianto fotovoltaico. Grazie a quest’ultimo e all’energia alternativa del sole, si arriverebbe ad autonomia energetica ovvero a un notevole risparmio economico. Il punto di forza di questi impianti, poi, è che si possono usare anche per la produzione di acqua calda e assicurano un rendimento buono ma con un consumo più basso di energia elettrica.

C’è poi il sistema di riscaldamento/raffreddamento a pavimento che avviene mediante installazione di tubi sottili e flessibili. L’acqua o un liquido termo conduttore vengono pompati attraverso questi tubi trasferendo il calore al pavimento che a suo volta lo riversa nell’ambiente. Tale dispositivo può funzionare sia col gas che con l’elettricità e la distribuzione del calore o del fresco offre un’efficienza energetica più elevata rispetto ad altri dispositivi.

In conclusione, nella giornata del 12 giugno, gli esperti potrebbero identificare delle situazioni particolari per le quali non è possibile la sostituzione delle caldaie a gas. Tra le alternative a queste ultime, in ogni caso, ci sono, come detto, le stufe a pellet, le pompe di calore e il sistema di riscaldamento del pavimento.

Bisogna trovare delle soluzioni alternative oggi più che mai perché, come suggerisce un utente Twitter “risparmiare sul gas è una vittoria per il tuo portafoglio e per l’ambiente”.

