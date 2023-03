Sky informa: dal 1° maggio 2023 aumenta il costo dell’abbonamento multiscreen

Non ci sono buone notizie per i clienti residenziali che hanno un abbonamento Sky. L’azienda ha infatti annunciato che a partire dal 1° maggio 2023 il servizio opzionale Multiscreen (che è quello grazie al quale è possibile vedere i contenuti su più dispositivi) aumenterà di prezzo fino a 5,90 euro al mese.

Più nel dettaglio, tale servizio permette di visionare i contenuti su una seconda tv di casa o anche su smartphone, tablet e Pc grazie a Sky Go incluso nell’abbonamento. Chi possiede Sky Multiscreen, poi, può guardare i programmi anche in contemporanea con l’altra persona che sta visionando il medesimo contenuto o uno diverso.

L’aumento comunicato non è da poco ma in molti lo pagheranno volentieri pur di non rinunciare al servizio. La maggior parte deli utenti, oramai, non si accontenta più dei semplici canali televisivi, vuole qualcosa in più e soprattutto vuole poter visionare i contenuti quando ne ha voglia anche in contemporanea con una persona che vive nella medesima dimora.

L’aumento

Sulla sua pagina ufficiale, Sky informa che il Multiscreen incluso con Sky Q Plus per chi ha sottoscritto un abbonamento residenziale fino al 3 febbraio 2021 aumenterà. Più nel dettaglio, nella prima informativa si legge che la prima modifica interesserà chi ha sottoscritto un abbonamento residenziale Sky Q Plus con Multiscreen dal 1° aprile 2018 fino al 3 febbraio 2021. In questo caso l’abbonamento dal 1° maggio 2023 aumenterà di 3,90 euro al mese. La seconda comunicazione riguarda invece coloro che hanno sottoscritto il servizio prima del 1° aprile 2018, per costoro il costo dell’abbonamento al servizio Multiscreen di Sky Q Plus aumenterà di 5,90 euro al mese.

Aumenterà il costo del Multiscreen anche per chi ha sottoscritto un abbonamento residenziale con offerte Sky Smart e Open a partire dal 4 febbraio 2021.

In entrambi i casi, il servizio costerà 3,90 euro in più al mese. Si legge sulla pagina Sky che se si deciderà di rinnovare Sky Smart entro il 30 aprile prossimo, il prezzo del Multiscreen resterà invariato per ulteriori diciotto mesi.

Negli altri casi sul sito si legge che si avrà la possibilità di disattivare il servizio Multiscreen di Sky Q Plus entro il 18 maggio senza costi e spese. La disattivazione potrà avvenire chiamando il numero 02.917171 o inviando una pec/raccomandata A/R specificando nell’oggetto/causale “disattivazione servizio Multiscreen”. Inoltre la disattivazione si potrà eseguire accedendo alla chat sul sito ufficiale di Sky sull’area di assistenza oppure recandosi in un punto vendita.

L’offerta del momento

Sky informa che c’è anche un’offerta da cogliere al volo. Fino al 22 marzo, infatti, a 30,90 euro al mese invece di 45 euro (per diciotto mesi) si avrà il pacchetto Sky Tv più Sky Sport. Con quest’ultimo si potrà vedere tutta la Formula 1 in esclusiva e in più lo sport di Sky con le coppe europee, i motori, il tennis e tanti altri sport. In più si avrà una Xbox Serie S in regalo il cui prezzo di listino è di 299 euro. Normalmente quest’ultima è inviata entro 120 giorni dall’attivazione del contratto.

Nell’offerta appena indicata è incluso anche il pacchetto Sky Tv con il quale è possibile visionare show, serie tv italiane ed internazionali, news e produzioni Sky Original. In più è incluso Sky Go grazie al quale si potrà accedere ai contenuti dell’abbonamento anche mediante smartphone, tablet o Pc/Mac.

