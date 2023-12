Se investo 4000 euro nel buono fruttifero postale 4 Anni Plus, quanto guadagno?

Investire i propri risparmi può sembrare una sfida soprattutto per chi è meno esperto del mondo degli investimenti. Tra le molte opzioni disponibili ci sono i buoni fruttiferi postali che sono una scelta attraente per chi cerca sicurezza, rendimento fisso e accessibilità finanziaria. Per chi non sa come impiegare il proprio denaro ed è la sicurezza la sua preoccupazione principale, tali prodotti potrebbero essere una scelta da tenere a mente in quanto risultano garantiti dallo Stato. Dunque la domanda che ci si pone è la seguente: qualora si volessero investire 4000 euro nel buono fruttifero postale 4 Anni Plus, quale sarà il guadagno?

Le caratteristiche del titolo

Tra i prodotti proposti da Poste Italiane che durano di meno ma offrono un tasso interessante c’è il buono fruttifero postale 4 Anni Plus.

Esso, come si evince dal nome, dura 4 anni e offre un rendimento fisso alla scadenza del quarto anno che viene riconosciuto al momento del rimborso.

Questa tipologia di titoli è emessa da Cassa Depositi e Prestiti su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Pose Italiane. Significa che CDP emette il prodotto e che Poste Italiane lo colloca sul mercato. Il valore nominale di ciascun buono, ricordiamo, è determinato dalla quantità di denaro sottoscritta attraverso gli uffici postali o gli altri canali messi a disposizione.

I bfp 4 Anni Plus possono essere intestati solo alle persone fisiche e per essi è ammessa la cointestazione tra massimo quattro persone. Le cointestazioni, però, non sono ammesse tra soggetti maggiorenni e minorenni o tra soggetti minorenni.

Per non avere brutte soprese, i buoni fruttiferi postali dematerializzati potrebbero essere la scelta migliore rispetto a quella cartacea perché non si rischierà di perdere il denaro accantonato. Il titolare di tali titoli, infatti, non si dovrà recare alle Poste per il rimborso. Riceverà alla scadenza l’accredito del capitale e degli interessi maturati direttamente sul libretto di risparmio o sul conto corrente postale collegato che fungeranno da conti di regolamento.

Se investo 4000 euro nel buono fruttifero postale 4 Anni Plus, quanto guadagno?

Tali buoni, quindi, dovranno avere la stessa intestazione del conto postale o del libretto.

Supponiamo che il 1 dicembre 2023 abbiamo investito 4000 euro nel buono fruttifero postale 4 Anni Risparmio Plus. Le condizioni in vigore dal 5 ottobre scorso ci comunicano che il tasso di interesse lordo è del 3% e che gli interessi applicati sul titolo sono soggetti a una tassazione del 12,50%.

Ecco dunque cosa succederà anno per anno:

1) Data: 1/12/2023; Anno 00; Mese 00; Interessi lordi (€) 0,00; Ritenuta (€) 0,00; Montante netto (€) 4.000,00

2) Data: 1/12/2024; Anno 02; Mese 00; Interessi lordi (€) 0,00; Ritenuta (€) 0,00; Montante netto (€) 4.000,00

3) Data: 1/12/2025; Anno 03; Mese 00; Interessi lordi (€) 0,00; Ritenuta (€) 0,00; Montante netto (€) 4.000,00

4) Data: 1/12/2026; Anno 04; Mese 00; Interessi lordi (€) 502,04; Ritenuta (€) 62,75; Montante netto (€) 4.439,29.

Dalla tabella che è la stessa utilizzata nel conteggio da Poste Italiane, si evince che il valore di rimborso netto alla scadenza sarà di 4.439,29 euro.

Per quanto riguarda infine l’imposta di bollo, essa è calcolata sul valore nominale di tutti i buoni che si hanno con la stessa intestazione ogni 31 dicembre ed è dello 0,20%. Se il loro valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, supera complessivamente i 5000 euro si paga altrimenti no. Si ricorda, infine, che tale titolo scadrà il 1° dicembre 2027 e andrà in prescrizione il 2 dicembre 2037. Occhio a tale data (almeno per i titoli cartacei) in quanto si perderà il diritto sia a riscuotere il capitale investito che gli interessi maturati.

Riassumendo…

1. Uno dei buoni fruttiferi postali di breve periodo che rende di più è il 4 Anni Plus collocato sul mercato da Poste Italiane

2. Esso rende un tasso di interesse lordo alla fine dei quattro anni del 4%

3. Se si investono 4000 euro, il valore di rimborso netto a scadenza è di 4.439,29 euro.