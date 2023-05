Ampia selezione di prodotti, sostenibilità e design funzionale e accessibile: ecco i motivi principali per i quali Ikea piace tanto agli italiani. Per tutto il mese, poi, il colosso svedese ha annunciato un gradito regalo ovvero uno sconto di 25 euro. Come fare allora per ottenerlo e quali sono le offerte esclusive che costano meno di 5 euro per i clienti Ikea Family?

Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è la carta gratuita fornita dal colosso dell’arredamento grazie alla quale è possibile avere accesso a tanti vantaggi come offerte dedicate, eventi gratuiti, convenzioni e sconti.

Ecco, dunque, tutte le novità del momento.

Le offerte esclusive

Non solo sconto Ikea da 25 euro ma anche tante offerte esclusive a meno di 5 euro per il mese in corso. I clienti con Ikea Family potranno acquistare la tovaglietta all’americana con foglia di palma fatta a mano delle dimensioni di 37×25 centimetri al prezzo di 2,50 euro invece di 3,95 euro grazie allo sconto del 37%.

Fino al 28 maggio, invece, i clienti Ikea Family potranno inoltre acquistare un flacone dosatore di plastica Grilltider trasparente di 330 Ml al prezzo di 2,95 euro (due pezzi) invece di 4,50 euro grazie allo sconto del 34%.

E ancora, si potrà acquistare una lanterna per candelina da interno/esterno Kringsynt di colore bianco e di 21 centimetri al prezzo di 4,95 euro invece di 6,95 euro grazie allo sconto del 29%.

Lo zerbino naturale Triabo con la scritta Welcome delle dimensioni di 40×70 centimetri si potrà avere invece a 5,50 euro anziché a 6,95 euro grazie allo sconto del 21%.

Sconto Ikea da 25 euro: ecco come ottenerlo e quali sono le super offerte esclusive a meno di 5 euro

Quelle appena indicate sono solo alcune delle offerte Ikea a meno di 5 euro.

La promozione più succosa del momento, però, è il buono. Ma vediamo come fare per ottenerlo. Tutti i sabati e le domeniche se si spenderanno almeno 25 euro presso il ristorante Ikea, si avrà un buono dello stesso importo. Esso si potrà usare nel medesimo giorno in negozio a fronte di una spesa minima di 150 euro.

L’altra grande offerta è Casomai. Nel caso si rompa un prodotto accidentalmente durante il trasporto o il montaggio, si potrà cambiare in negozio entro 14 giorni dalla data di acquisto o da quella di consegna. Per poter fruire di questo vantaggio, il socio Ikea dovrà presentarsi presso un punto vendita a eccezione di quello di Roma Gregorio VII e di quelli “progetta e arreda”.

Dovrà poi portare con sé la carta Ikea Family usata durante l’acquisto del prodotto del quale si chiede rimborso o sostituzione sotto forma di carta reso Ikea. Ovviamente il prodotto danneggiato dovrà essere comprensivo dell’imballaggio originale. Si dovrà portare inoltre lo scontrino dell’articolo acquistato per il quale si chiede di fruire del vantaggio.

Fatta tale operazione, sarà il personale dell’Ikea a verificare se ci sono tutti i presupposti per fruire dello sconto. Valuterà inoltre se il danno subito dal prodotto sia davvero accidentale e riconducibile all’attività di trasporto/montaggio. Nel caso di valutazione positiva, verrà effettuata la sostituzione dei componenti del prodotto danneggiati (se possibile) o la sostituzione dell’intero articolo. Nel caso in cui il prodotto non si potrà sostituire, allora verrà effettuato il rimborso dell’importo speso per l’articolo danneggiato ma sotto forma di carta reso Ikea. Il colosso dell’arredamento svedese comunica però che per ogni prodotto si potrà fruire del vantaggio una sola volta.

Come direbbe Elisabeth Gilbert “Ikea è come una droga. Sai che non ne hai bisogno, ma vuoi comunque averla“, ecco perché continua ad avere un grande successo.

[email protected]