Sbarca in Italia Temu, il nuovo marketplace super economico, sconti choc anche del 90%

È arrivato in Italia il nuovo marketplace super economico Temu sul quale si possono acquistare una moltitudine di prodotti: da quelli per la casa fino ad arrivare a quelli tecnologici.

Il nuovo e-commerce sembrerebbe abbia come obiettivo quello di fare concorrenza a Shein ma anche ad Amazon.

A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina e per colpa dell’inflazione, i prezzi di ogni articolo sono arrivati alle stelle. Proprio per questo l’attenzione degli italiani per prodotti che costano meno è cresciuta a dismisura. Basti pensare al successo ottenuto dagli store temporanei di Shein. L’ultimo in ordine di tempo resterà aperto a Napoli fino a oggi e quello che si nota sono le lunghe file, anche di ore, sotto il sole per poter vedere da vicino gli articoli proposti dal famoso marchio cinese, leader nella vendita online. Molto spesso, però, prezzo basso vuole dire qualità scarsa e sfruttamento dei lavoratori.

Bisognerebbe, quindi, fare sempre molta attenzione a quello che si acquista.

Tornando al nuovo marketplace Temu, il suo punto di forza è ovviamente il prezzo stracciato che spesso è sotto i 10 o i 20 euro per ogni categoria di prodotto.

Da poco è sbarcato in Italia ma è già molto popolare. Parliamo di Temu, il nuovo marketplace che ha festeggiato il debutto nel nostro paese con tanti sconti che arrivano anche al 90%. Sulla piattaforma è possibile davvero acquistare di tutto: dagli articoli di abbigliamento a quelli di tecnologia passando per quelli di bellezza.

Per capire come funziona, Ilcorriere ha deciso di effettuare un ordine. Il responso è stato positivo in quanto il prodotto è arrivato nel giorno esatto della prima data disponibile di consegna. In più il quotidiano ha spiegato che, concluso l’ordine e il pagamento, per qualche giorno si è avuta la possibilità di aggiungere altri prodotti.

Un’opzione buona per chi dimentica sempre qualcosa.

Nel nostro paese è arrivato il nuovo martketpalce cinese che si chiama Temu. Per l’occasione ha lanciato tanti prodotti in supersconto. Inoltre sul sito ufficiale si legge che la spedizione per il momento sarà gratuita per tutti gli articoli.

Ecco qualche esempio di super sconto. Un raccoglitore di peli per bucato ovvero una sfera per la pulizia in lavatrice avrà un costo di 48 centesimi invece di 2,99 euro grazie allo sconto dell’83%. Per la categoria makeup, ci saranno invece 6 rossetti (lucidalabbra) a 1,34 euro invece di 3,49 euro grazie allo sconto del 63%.

Un esempio di sconto del 90% riguarda la categoria accessori per i telefonini. La custodia protettiva per cavo dati a forma di Panda per ricarica cavo dati Apple costerà 58 centesimi invece di 5,99 euro. Sulla piattaforma si trovano anche gli smartphone come l’Infinix Smart 6Hd 8 Mp Android con batteria da 2 Gb più 32 Gb di archiviazione al prezzo di 110,48 euro invece di 274,49 euro grazie allo sconto del 59%.

È possibile anche acquistare uno smart watch al prezzo di 31,94 euro invece di 81,49 euro grazie allo sconto del 60%. In merito a tale articolo ci sono anche delle ottime recensioni. C’è chi ha spiegato che funziona alla perfezione e chi ha sottolineato che offre tutte le funzioni di un Apple. Gli articoli e le categorie sono tantissime, basta solo perdere un po’ di tempo per visionare i tanti prodotti e leggere le recensioni.

