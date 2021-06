Saldi estivi 2021: date precise regione per regione

Ci sono le date precise dei saldi estivi 2021 regione per regione diramati dalla ConfCommercio. In merito ai saldi, comunque, la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni aveva espresso una volontà. Parliamo di quella di fissare come data orientativa quella del 3 luglio per le vendite straordinarie. L’idea era di far partire in tutte le regioni i saldi estivi il primo sabato del mese. Questo per l’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda“.

Ecco allora il calendario con le date precise a Milano, Roma, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte e in tutte le altre regioni italiane. Ovviamente ci saranno anche i saldi online come quelli di Zara ed Amazon per chi non avrà la possibilità di girovagare per negozi.

Quando iniziano i saldi estivi Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria e Campania

Il calendario dei saldi estivi 2021 regione per regione è il seguente: Abruzzo dal 3 luglio al 31 agosto ( 60 giorni) e nessun divieto per vendite promozionali nel periodo antecedente ai saldi. In Basilicata dal 2 luglio al 2 settembre con il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dei saldi mentre in Calabria dal 3 luglio al 1° settembre.

In tale regione ci sarà divieto di vendite promozionali nei quindici giorni prima dei saldi. Perla Campania la data dei saldi è ancora incerta, si attendono comunicazioni in merito.

Saldi Piemonte, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia

In Emilia Romagna i saldi inizieranno il 3 luglio e termineranno il 31 agosto, per il Friuli la data di inizio sarà quella del 3 luglio con fine il 13 agosto ed in Lazio e quindi a Roma il 3 luglio con fine il 16 agosto ( 6 settimane). La regione Liguria inizierà il 3 luglio per terminare il 16 agosto e la Lombardia con Milano dal 3 luglio al 31 agosto.

Nelle Marche dal 3 luglio al 1° settembre in Molise dal 3 luglio al 31 agosto. In Piemonte dureranno di meno ovvero dal 3 luglio al 28 agosto, in Puglia dal 24 luglio al 15 settembre e in Sardegna dal 3 luglio al 3 settembre. Infine in Sicilia 1 luglio-15 settembre, Toscana, Veneto e Umbria 3 luglio-31 agosto, Valle d’Aosta 3 luglio-30 settembre e Trento e provincia per 60 giorni (deciderà in maniera autonoma).

Leggi anche: Saldi estivi 2021: cosa si preparano ad acquistare gli italiani e come risparmiare sugli acquisti online

[email protected]