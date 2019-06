Saldi estivi 2019: il vademecum per buoni acquisti

A breve in tutta Italia partiranno i saldi estivi 2019. La data per quasi tutte le regione è il 6 luglio tranne che in Liguria, Sicilia, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano. La durata, invece, sarà diversa a seconda della regione. Detto ciò, ecco un vademecum per fare dei buoni acquisti in vista di sconti e super offerte.

Torna l’appuntamento estivo con i saldi

Il 6 luglio torneranno i saldi estivi che continueranno fino alla seconda metà di agosto ovviamente con delle leggere differenze da regione a regione.

Come detto, non in tutte le regioni si partirà il 6, in Liguria ad esempio il giorno fissato per gli sconti estivi sarà il 1° luglio così come in Sicilia. Il 2 luglio sarà la volta della Basilicata mentre nella provincia autonoma di Bolzano inizieranno il 5 luglio.

La legge comunica che i prodotti scontati dovranno essere solo quelli di stagione e quindi legati alla moda di quel periodo. I commercianti, invece, dovranno rispettare delle norme ben precise come ad esempio quella di inserire vicino al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto. Il prezzo finale sarà invece facoltativo.

Vademecum per effettuare buoni acquisti in vista dei saldi estivi 2019

I saldi estivi inizieranno quasi in tutta Italia il 6 luglio 2019. Dato che nei mesi scorsi il tempo è stato incerto si crede che vi sarà quindi un assortimento abbastanza ampio. La stima di spesa, secondo l’Adiconsum di Bergamo, sarà intorno ai 140 euro a persona e il presidenti Busi chiede a tutti di fare attenzione a quelli con percentuali di sconto troppo alte. Invita inoltre a di diffidare degli importi scritti a penna senza che vi sia l’indicazione del prezzo originale. Ecco il vademecum dell’Adiconsum, l’associazione a tutela dei consumatori:

l’oggetto che si acquista dovrà avere il prezzo originale e quindi non scontato nonché la percentuale di sconto applicata ad esso,

bisognerà diffidare sempre di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati superiori al 50 o 60%,

bisognerà fare attenzione alla merce a prezzo pieno che viene venduta insieme a quella in sconto,

confrontare il prezzo di un articolo con altri negozi per acquistarlo poi in saldo,

verificare sempre che il prodotto che viene offerto in vetrina sia il medesimo presentato in negozio,

nel periodo in cui si sono i saldi, il negoziante dovrà accettare senza alcuna deroga che si possano usare carte di credito e bancomat ed infine

diffidare dei capi che possono esser soltanto guardati e conservare sempre lo scontrino per cambiare eventualmente la merce con difetto o per contestare l’acquisto.

