Risparmiare sui condizionatori: ecco le principali offerte e le regole da seguire per evitare brutti scherzi in bolletta

L’estate è arrivata e con essa il caldo. Si cerca quindi di risparmiare il più possibile sui condizionatori che, come si sa, impattano molto in bolletta. il motivo è semplice: consumano energia elettrica per funzionare perché devono raffreddare l’aria e creare un ambiente più confortevole.

Per risparmiare su questo elettrodomestico, che è uno tra i più energivori, si dovrebbero controllare le specifiche del modello quando si effettua l’acquisto e la qualità dell’isolamento dell’edificio in cui viene utilizzato.

Al momento Expert ed Euronics propongono vari modelli da prendere in considerazione. Ma, una volta acquistato quello più consono alle proprie esigenze, quali sono le regole per risparmiare?

Expert ed Euronics, le promozioni del momento

Sul sito ufficiale di Expert ci sono diverse offerte per risparmiare sull’acquisto dei condizionatori grazie ai Summer Edition. Tra le migliori proposte c’è quella inerente al modello Samsung AR09TXHQBWKXEU + AR09TXHQBWKNEU di 9000 Btu. Esso raffredda a 2.64 kW e riscalda a 2.93 kW. La classe energetica, si legge, è a freddo A++ e a caldo A+. Il prezzo è di 399 euro invece di 579 euro grazie allo sconto del 31% pari a 180 euro.

Per i Summer Edition, segnaliamo inoltre il Samsung AR12TXHQBWKXEU + AR12TXHQBWKNEU MALIBU 12000 Btu. Raffredda a 3,5 kW e riscalda a 3,8 kW, la classe energetica a freddo è A++ mentre a caldo A. Per quanto riguarda il prezzo, esso è diinvece di 679 euro grazie allo sconto del 34% pari a 230 euro.

Da Euronics, invece, ci sono gli Star Days fino al 5 luglio grazie ai quali su tanti articoli si potranno ricevere sconti anche del 50%. Salvo esaurimento scorte, tra le offerte c’è quella interente al condizionatore Argo- Kit GREENSTYLE PLUS 12000 con classe energetica di raffreddamento A++. Quest’articolo avrà un costo di 399 euro Iva e contributo Raee incluso.

Risparmiare sui condizionatori: ecco le principali offerte e le regole per non impattare in bollette

Con Klarna, poi, sarà possibile pagare in tre comode rate da 133 euro senza interessi.Inoltre, tra i condizionatori da acquistare per risparmiare c’è anche il Daikin – Kit ARXF35E/ATXF35E Cap.freddo 11,3 Btu, Cap.caldo 11,9 Btu e Classe energetica raffreddamento A++. Per questo prodotto si pagherannoo si avrà la possibilità di eseguire il pagamento in 3 comode rate da 199,66 euro ognuna senza interessi.

Per acquistare condizionatori in vista del caldo che si sta facendo già sentire, un’idea per risparmiare è quella di cogliere al volo le offerte proposte da Euronics, Expert o da altre catene che vendono elettrodomestici.

Ma veniamo ai consigli pratici grazie ai quali è possibile risparmiare sui costi del condizionatore. Il primo è sicuramente quello di impostare una temperatura corretta. Ridurre di molto i gradi per avere un maggiore refrigerio di certo non è la soluzione più consona per abbattere i costi in bolletta.

Anche utilizzare un ventilatore da soffitto potrebbe rivelarsi una soluzione perché permetterà di ottenere il fresco in modo più veloce senza che si abusi del condizionatore. E infine, perché utilizzare l’elettrodomestico tra i più energivori nelle stanze che non si usano? Per ottenere notevoli vantaggi in termini di consumi, sarebbe opportuno limitare l’uso del condizionatore solo nelle stanze dove si trascorre la maggior parte del tempo.

Riassumendo…

1. Occhio alle offerte sul condizionatore, il risparmio è notevole

2. Ci sono i Summer Edition di Expert e gli Star Days di Euronics

3. Tra le regole per risparmiare sui consumi: regolare la giusta temperatura e limitare l’utilizzo solo nelle stanze che si usano.

[email protected]