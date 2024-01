Il frigorifero è uno degli elettrodomestici ai quali nessuno potrebbe fare più a meno. Si tratta, però, di uno dei più dispendiosi in termini di energia e di sprechi alimentari. Vi siete mai chiesti il perché? Ebbene, resta acceso tutto il giorno per cui impatta non poco in bolletta. È possibile, però, ottimizzare il suo utilizzo e risparmiare sulle bollette e sull’ambiente. Ma come? Ebbene, un aiuto arriva da Shelfy, un gadget intelligente che monitora la temperatura e l’umidità degli alimenti nel frigo.

In più, suggerisce come organizzare questi ultimi al meglio. Ecco maggiori dettagli.

Cos’è Shelfy e come funziona

Risparmiare energia con il frigorifero grazie a Shelfy si può. Esso è un dispositivo portatile che si collega all’elettrodomestico mediante una ventosa e si sincronizza con un’app sullo smartphone. Rivela la temperatura e l’umidità degli alimenti in ogni ripiano del frigo e invia i dati all’app che li elabora. In più, fornisce dei consigli personalizzati su come sistemare gli alimenti per conservarli più a lungo e ridurre gli sprechi alimentari.

L’applicazione permette anche di creare una lista della spesa intelligente che si basa sui prodotti presenti nel frigo e sulle loro scadenze. Aiuta, poi, a mantenere il frigidaire alla temperatura ottimale riducendo i consumi energetici. Ovviamente un altro trucchetto per non impattare in bolletta è quello di aprire e chiudere l’elettrodomestico in modo efficiente cosicché si eviteranno le dispersioni di freddo.

Risparmiare con il frigorifero: come Shelfy aiuta a conservare gli alimenti

Shelfy aiuta davvero a risparmiare energia con il frigorifero. E il motivo è che mantiene quest’ultimo alla temperatura ottimale evitando che vi siano degli sbalzi termici. In più, tale dispositivo permette di sapere sempre quali alimenti sono presenti nel frigo e quali sono le loro scadenze. In questo modo si possono consumare in tempo e non si devono cestinare.

Conclusione…

E non è finita, in quanto Shelfy fornisce anche delle dritte su come organizzare gli alimenti in base alle loro caratteristiche onde evitare contaminazioni e deterioramenti. E, dulcis in fundo, il dispositivo aiuta a preservare il sapore, il colore e le proprietà nutritive degli prodotti. Ma in che modo? Grazie al controllo della temperatura e dell’umidità. Dà una mano, infine, a prevenire anche la formazione di batteri e muffe che possono essere dannosi la salute.

1. Shelfy contribuisce al risparmio energetico ottimizzando la temperatura del frigorifero e riducendo gli sbalzi termici. In questo modo le bollette diventeranno più contenute e si avrà un minor impatto ambientale

2. Grazie al monitoraggio delle scadenze e alla gestione degli alimenti, il dispositivo aiuterà a prevenire gli sprechi. Con esso, inoltre, si saprà sempre cosa si ha nel frigorifero ed entro quando si dovranno consumare gli alimenti evitando così che essi vengano cestinati

3. E ancora, Shelfy preserverà il sapore, il colore e le proprietà nutritive degli alimenti. Il controllo della temperatura e dell’umidità aiuteranno infatti a mantenere gli ingredienti freschi e a prevenire la formazione di batteri

4. Utilizzando Shelfy sarà possibile risparmiare energia con il frigorifero perché si ridurranno gli sprechi alimentari e si favorirà uno stile di vita più ecologico.