L’acquisto di una casa all’asta è un’opzione intrigante soprattutto per chi cerca affari immobiliari e desidera accedere a proprietà a prezzi competitivi. Si tratta, però, pur sempre di un investimento per cui ci sono vantaggi e rischi da considerare attentamente.

Il mercato delle aste immobiliari sta vivendo un periodo di forte trasformazione per cui orientarsi in tale settore non è semplice. Proprio per questo l’Associazione per le Esecuzioni della Provincia di Padova ha stilato un vademecum per il perfetto acquirente di case all’asta.

I vantaggi delle aste immobiliari

Una delle principali attrattive delle aste immobiliari è la possibilità di ottenere una casa a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato. Esse, infatti, presentano spesso una proprietà in vendita a causa di esecuzioni ipotecarie o fallimenti e ciò può portare a prezzi ridotti per i potenziali acquirenti.

Acquistare una casa all’asta significa scegliere tra varie opzioni: si va, infatti, dagli immobili unifamiliari ai condomini fino ad arrivare agli uffici e ai terreni. In questo modo gli acquirenti hanno a disposizione una selezione più ampia e inoltre la possibilità di trovare la proprietà che meglio si adatta alle loro esigenze e al loro budget.

L’acquisto di un immobile all’asta, poi, può avvenire anche quasi totalmente con il mutuo. È infatti possibile chiedere finanziamenti fino all’80% del prezzo di aggiudicazione.

A chi si chiede, infine, se la casa può essere acquistata anche mediante agenzia, la risposta è si. Si tratta di un’operazione che possono fare tutti e avvalersi di consulenti ovviamente fa risparmiare del tempo dato che le pratiche burocratiche sono numerose.

Rischi e vantaggi di acquistare una casa all’asta

Conviene acquistare case all’asta? Ebbene, ci sono dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Partiamo dai primi. Sicuramente il pregio maggiore è il prezzo più basso rispetto al valore di mercato.

Il risparmio, infatti, può andare da un minimo del 10% a un massimo del 60%. Anche la trasparenza della documentazione e l’acquisto in modalità telematica sono altri due vantaggi. La prima perché si tratta di una procedura effettuata dal Tribunale per cui c’è l’obbligo di rendere visibili le informazioni che riguardano l’immobile. Nel secondo caso, invece, la possibilità di operare online permette a più persone di partecipare all’acquisto di una casa all’asta.

Infine, c’è la disponibilità di una perizia immobiliare in quanto il consulente, dopo il pignoramento, ha il compito di valutare con attenzione la casa. Tutte le informazioni, poi, sono reperibili da tutti compreso il prezzo di vendita nonché quello minimo di rialzo.

Come detto, però, ci sono anche degli svantaggi e il primo, come abbiamo già comunicato, è la procedura molto complessa. L’ideale sarebbe quindi avvalersi del supporto di un consulente di un’agenzia immobiliare. L’altra nota negativa sono i tempi definiti: se si vince l’asta, infatti, il saldo del debito deve avvenire tra i 60 e i 90 giorni. Ovviamente si può scegliere di pagare anche con il mutuo. Infine non c’è garanzia per vizi di forma e per mancanza di qualità.

Riassumendo…

1. Acquistare una casa all’asta può essere una strategia vincente per coloro che sono disposti a prendere rischi calcolati e a gestire le sfide associate

2. Tra i vantaggi c’è il prezzo più basso rispetto a quello di mercato

3. Uno svantaggio è il tempo definito. Una volta aggiudicato l’immobile, infatti, il saldo va effettuato entro 60-90 giorni.

[email protected]