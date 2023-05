Gli italiani scelgono sempre più la rete fissa a casa e sapete perché? Si cerca una connessione più stabile soprattutto se si vuole visionare una serie televisiva in streaming senza interruzioni, rallentamenti o interruzioni di flusso. E poi con una connessione di questo tipo, più stabile, si gode anche di una qualità migliore di visione dei video e si evita che ci siano dei ritardi nell’audio.

È poi fondamentale per chi lavora da casa in quanto la rete fissa offre sicuramente una connessione più stabile e affidabile per le comunicazioni. Vodafone, per incentivare a passare alla sua rete, regala quindi un buono spesa di 100 euro.

E mentre l’operatore dal logo rosso e bianco ha lanciato tale promozione, da Poste Mobile arriva l’annuncio della rimodulazione di alcune offerte ma mobile. Vediamo cosa sta accadendo.

Poste Mobile, l’aumento

Con Poste Mobile non ci sarà l’aumento delle offerte di rete fissa ma di alcune mobile. Dal 18 giugno 2023, saranno colpite, infatti, quelle che hanno un canone mensile di 5 euro circa. Tali utenti dovranno pagare 1 euro in più.

Nel messaggio di modifica contrattuale si legge che il canone del proprio piano PosteMobile aumenterà di 1 euro al mese. Dal primo rinnovo successivo al 18 giugno si pagheranno 5,99 euro mensili. Ovviamente si avrà la facoltà di recedere anche presso un ufficio postale.

Tra le offerte interessate dalla rimodulazione c’è sicuramente la Creami Wow 10 Gb e il motivo dell’aumento è come sempre lo stesso di sempre. Parliamo del cambiamento dello scenario economico e globale. Proprio per questo, per soddisfare le aspettative dei clienti, l’operatore è costretto a modificare le condizioni economiche di alcune offerte per continuare a offrire standard elevati.

Rete fissa Vodafone regala un buono spesa da 100 euro, Poste Mobile aumenta le offerte

In ogni caso, tutti i gestori telefonici che effettuano modifiche pongono come motivo quello appena enunciato. Cambiano solo le parole ma il succo resta quello.

Se Poste Mobile aumenta il canone di alcune offerte mobile, Vodafone lancia una nuova offerta sulla rete fissa o meglio 3 promozioni a costi diversi. Se si sceglie la Internet Unlimited si pagano 27,90 euro al mese compreso il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Tale offerta garantisce internet senza limiti con la migliore tecnologia Vodafone, il modem Wi-Fi Optimizer per ricevere una connessione superiore e si hanno chiamate illimitate. Queste ultime verso mobile e fissi nazionali solo se si attiva l’offerta online. In più si ottiene un buono spesa da 100 euro che si può riscattare sul sito Epipoli.

C’è poi Internet Unlimited per i già clienti che ha le stesse caratteristiche di quella già indicata senza però la possibilità di fruire delle chiamate illimitate. Il costo è inferiore, si pagano infatti solo 22,90 euro al mese compresi i 5 euro al mese di contributo di attivazione di 24 mesi.

Infine c’è l’offerta V-Max che costa 32,90 euro al mese compreso il solito costo di attivazione di 5 euro per 24 mesi. Inoltre si paga un contributo una tantum di 9,99 euro. Con essa si hanno tutti i privilegi della Unlimited comprese le chiamate illimitate se l’offerta si attiva da mobile. Il modem, però è il Super Wi-Fi 6 Extender grazie al quale si può connettere con la massima stabilità ogni angolo della casa. Oltre al buono, poi, si ha incluso anche il servizio Rete Sicura Family Protezione che protegge da virus e siti dannosi. Infine gode del Parental Control che permette una navigazione più sicura anche ai più piccoli.

Sante parole quelle di un utente Twitter che dice “la rete fissa è il ponte che collega le distanze e accorcia il divario tra le persone“.

[email protected]