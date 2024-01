Nuova truffa online, stavolta inerente il settore dei viaggi. la promozione Trenitalia si rivela infatti un clamoroso fake, visto che la stessa compagnia ha preso le distanze dal messaggio che sta circolando su WhatsApp e che la associava a una incredibile offerta che proponeva addirittura biglietti gratis per tutto l’anno.

Una nuova truffa su WhatsApp

A leggere queste prime informazioni non è chiaro se si tratti di una truffa o di una notizia fake, ma la modalità utilizzata per far diventare la cosa virale è sicuramente più associata al fenomeno delle truffe online.

Il messaggio è stato infatti inviato su WhatsApp a tanti utenti, i quali incuriositi hanno provato a scoprire quale effettivamente fosse la condizione per ottenere biglietti gratis per tutto l’anno. E dire che non è nemmeno la prima volta che tale fake viene lanciato sul web, visto che già a novembre scorso era salita alla ribalta la fantomatica promozione Trenitalia, poi prontamentedai diretti interessati. Cosa che è accaduta puntualmente anche questa volta. ”È un’offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia” spiegano dalla società.

Ma procediamo per ordine. Su WhatsApp in questi giorni è apparso nuovamente il messaggio di una promozione Trenitalia che offre agli utenti viaggi gratis per tutto l’anno grazie a una carta regalo. Abbiamo appurato che tale offerta non è vera, in quanto l’azienda ha preso le distanze smentendo che esista una promozione simile. Ma allora perché far girare tale notizia? Purtroppo ancora una volta si tratta di una truffa, e non di una semplice fake news fatta girare su WhatsApp per diventar evirale. Ebbene sì, i truffatori infatti invitano gli interessati a cliccare sul link e rispondere a un questionario per vincere tale carta regalo. In questo modo si rilasciano i propri dati e si finisce vittima del più classico dei phishing.

Promozione Trenitalia, la nuova truffa

Altro che vincita della Carta Viaggio Trenitalia.

“Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia”.

Chi abbocca a questo trucchetto rischia come al solito di vedersi svuotato il conto. Per fortuna Trenitalia sembra essere intervenuta prontamente infornando i propri utenti attraverso i social e non solo. Non esiste alcuna promozione e qualora l’azienda decidesse di farne una, opterà per il suo sito e per i suoi social ufficiale, come ha sempre fatto in passato, e non certamente inviando messaggi su WhatsApp a caso. Ecco uno stralcio del comunicato rilasciato a tal proposito:

Abbiamo parlato più volte dei rischi del phishing e di come questo genere di truffe riesca ancora ad andare a segno. Difendersi può essere facile per alcuni, difficile per altri, soprattutto quando la modalità truffaldina in questione si evolve. A tal proposito si parla di spear phishing, fenomeno lanciato dagli hacker professionisti che e atto a colpire le vittime con tattiche mirate. In questo caso i truffatori dimostrano di conoscere quelli che sono i gusti e quindi anche le debolezze del potenziale truffato. Bisogna quindi prestare sempre molta attenzione all’url, ma anche ad altri riferimenti che ci possono far capire che si tratta di un fake e non del portale originale. Per dubbi o sospetti, in casi del genere allertare sempre la Polizia Postale.

I punti chiave…