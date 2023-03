Prodotti ricondizionati, dove acquistarli? Ecco i siti migliori per risparmiare

Quali sono i migliori siti per comprare prodotti ricondizionati? Per chi non conoscesse questo settore, si tratta di device rigenerati, ossia rimessi a nuovo sia a livello estetico, che soprattutto meccanico e funzionale. Naturalmente, in quanto prodotti che hanno avuto un processo di riparazione, non possono essere venduti come nuovi, quindi vengono rimessi sul mercato con una forte scontistica.

Prodotti ricondizionati, dove acquistarli?

Uno dei migliori e più affidabili siti è senza dubbio Amazon. Chi non conosce il colosso dello shopping online? La società offre la possibilità a venditori terzi di sfruttare la sua vetrina per mettere in vendita prodotti ricondizionati. In questo modo il compratore potrà sfruttare l’affare usufruendo della copertura di Amazon che fa naturalmente da garante. Oltre a questa operazione di vetrina per venditori esterni, Amazon ha creato anche una sezione denominata Amazon Renewed. In questo store è possibile trovare prodotti rigenerati dalla stessa società. Si tratta di device testati rigorosamente e che presentano anche la garanzia di un anno.

Inoltre, l’azienda mette a disposizione dei propri clienti un supporto telefonico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In questo store è possibile trovare telefonini Samsung e Apple, ma anche pc Lenovo e tanto altro ancora, come Apple Watch e MacBook.

Altro colosso del settore è senza dubbio eBay. Sulla piattaforma è possibile trovare tanti prodotti ricondizionati a prezzi davvero super vantaggiosi. A fare la parte del leone è senza dubbio Apple, con una miriade di melafonini venduti praticamente al prezzo degli usati, ma in condizioni quasi nuove.

Altri siti per rigenerati

Un altro colosso online dedicato al mondo dei device rigenerati è senza dubbio TrenDevice. La piattaforma è particolarmente fornita in merito a prodotti Apple, ma non solo. Oltre ai consueti iPhone e Mac, possiamo trovare anche tanti device targati Samsung, come sempre a prezzi super convenienti. Il mercato dei prodotti ricondizionati, comunque, è fortemente influenzato dai prodotti targati Apple. La maggior parte dei siti online che si occupa di questo tipo di settore, si è infatti negli anni specializzati soprattutto nel rivendere device della mela morsicata. Ecco per concludere un elenco dei migliori siti online nei quali è possibile acquistare questo tipo di prodotti e risparmiare: