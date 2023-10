Nonostante in tutta Italia le temperature sia molto sopra la media, in molti già stanno pensando ad acquistare il pellet. Il motivo è che è tornato a essere molto conveniente. Ma per quale motivo questo tipo di biocombustibile solido è diventato così popolare? Ebbene, esso è considerato una fonte di energia rinnovabile e sostenibile in quanto è prodotto principalmente da residui di legname, come segatura e trucioli, che altrimenti potrebbero essere considerati rifiuti. Inoltre i prezzi del pellet tendono a essere più stabili rispetto ai combustibili fossili, come il gas naturale o il petrolio.

Questa stabilità può essere attraente per i consumatori che desiderano prevedibilità nei costi del riscaldamento. Ma dove acquistarlo per risparmiare, conviene il supermercato?

Perché è così apprezzato?

I prezzi del pellet sono in calo ed è quindi questo il momento giusto per acquistarlo. Al momento, infatti, è più conveniente del gas. Dagli ultimi dati Aiel si evince che il costo di vendita è calato di più del 40%: il prezzo medio a livello nazionale (luglio) è stato di circa 6,19 euro a sacco contro i 9,31 euro del mese di gennaio 2023.

È probabile che sul prezzo abbia influito la riduzione dell’Iva che è passata dal 22 al 10% e durerà tutto il 2023, salvo proroghe. E anche per questo motivo sarebbe il caso di acquistarlo adesso invece di attendere. L’Aiel consiglia sempre, infatti, di pianificare in anticipo l’acquisto per ottenere notevoli risparmi. Il periodo in cui fare scorte dovrebbe essere quello prestagionale che va da aprile ad agosto. Viste le temperature di questo periodo, però, si è certi che per il freddo inverno si dovrà attendere ancora un poco per cui i prezzi, si crede, resteranno ancora per un po’ moderati.

Ma per quale motivo sono sempre più le persone che si affidano a questo combustibile per riscaldare casa? Ebbene motivo principale, come detto, è il prezzo decisamente inferiore rispetto a quello del gas.

Prezzi pellet: è questo il momento per acquistarlo, al supermercato il risparmio è maggiore?

Il pellet, poi, può essere utilizzato in stufe e caldaie moderne, spesso controllabili tramite dispositivi digitali o smart. Questa compatibilità con le moderne tecnologie può rendere l’uso di questo combustibile ancora più conveniente e gestibile. E in tempi di crisi energetica come quello che stiamo vivendo le stufe a pellet rappresentano una delle migliori soluzioni per risparmiare sui riscaldamenti.

I prezzi del pellet al momento sono convenienti grazie anche alla riduzione dell’Iva dal 22 al 10%. Quest’ultima misura, però, durerà solo fino al termine del 2023 per cui, dopo, potrebbero esserci nuovi aumenti.

Ma dove è possibile acquistare pellet a prezzi più concorrenziali? Ebbene, in primis il suggerimento è quello di controllare i costi nei diversi negozi fisici che si occupano di brico. Oppure in quelli che vendono prodotti agroalimentari o fai da te. Si potrebbero infatti trovare ancora dei sacchi rimasti in magazzino dallo scorso anno a un prezzo più basso. Per risparmiare, poi, si potranno effettuare acquisti anche nei tanti shop fisici e virtuali come Leroy Lerlin che è sicuramente quello più conosciuto. Sul sito di quest’ultimo si trova, ad esempio, il prodotto “Flames” che costa 11,90 euro invece di 14,90 euro. Ovviamente per pagare di meno si dovrà scegliere un quantitativo maggiore come il Pellet MyFire ExtraWhite ENplus A1 70 sacchi da 15 kg in abete che costa 529 euro.

Prima di effettuare un qualsiasi acquisto da casa, però, il suggerimento sarà quello di prestare attenzione alle false vendite online. Gli annunci in rete che propongono l’acquisto del pellet a prezzi molto contenuti che permettono di risparmiare anche il 30-40% potrebbero infatti rivelarsi delle truffe.

Riassumendo…

1. I prezzi del pellet al momento sono molto convenienti

2. Acquistarli in negozi brico e per la casa come Leroy Merlin potrebbe essere una soluzione per risparmiare

3.

Nel caso di offerte molto accattivanti, occhio alle truffe che sono sempre dietro l’angolo.

