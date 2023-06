Possedete una carta Postepay Evolution? Se la risposta è affermativa, c’è un’importante novità. Richiedendo anche una sim Poste Mobile da app, si avrà la possibilità di ricevere gratis delle cuffie wireless Pantone modello PT-WH006R del valore di 27,04 euro Iva esclusa.

Queste cuffie sono senza fili e permettono di ascoltare musica, podcast ma anche altri contenuti audio senza bisogno di cavi o di connessioni fisiche.

I vantaggi di possedere questa nuova tecnologia di cuffie, però, non sono finiti. Con esse si avrà inoltre una maggiore libertà nei movimenti nonché una maggiore comodità.

Detto ciò, ecco come partecipare alla nuova iniziativa di Poste valida fino al 3 luglio.

Gli step da seguire

Fino al 3 luglio, chi possiede una Postepay Evolution e acquisterà una sim Poste Mobile con il piano Connect Back 200 in app Postepay potrà avere gratis delle cuffie wi-fi.

Ricordiamo che la Evolution è uuna carta “evoluta” Postepay perché dotata di Iban a differenza delle altre.

Grazie a essa è possibile chiedere l’accredito dello stipendio o della pensione e in più si può disporre o ricevere bonifici. È possibile inoltre domiciliare le utenze, pagare i bollettini ed effettuare pagamenti contactless oppure online usando il proprio dispositivo iOS o Android con Google/Apple Pay. Scegliendo quest’articolo, inoltre, si potranno dormire sonni tranquilli in quanto esso è protetto da un codice Pin che offre un livello di sicurezza aggiuntivo durante le transazioni. Inoltre, poiché si tratta di una carta prepagata, non è collegata direttamente al conto bancario principale, riducendo il rischio di accesso non autorizzato ai tuoi fondi.

Il costo di emissione della Evolution è di 5 euro mentre il canone annuo è di 15 euro. Il plafond carta è invece di 30 mila euro mentre l’importo massimo di ricarica è di 100 mila euro ricaricati sul totale delle carte Postepay Evolution intestate allo stesso titolare.

Postepay Evolution: acquista sim Poste e hai gratis le cuffie wireless

Per avere in omaggio le cuffie wirless, si dovrà acquistare la sim PosteMobile con il piano Connect Back 200 in App Postepay e registrarsi. Solo così si potrà partecipare all’operazione a premi. Una volta ricevuta la sim, poi, essa si dovrà attivare direttamente in App. Sarà poi Poste Italiane a inviare in seguito le cuffie all’indirizzo indicato per la spedizione sim.

Ma cosa offre esattamente questo piano? Ebbene, con esso si hanno crediti illimitati per chiamate e messaggi, 200 gigabyte mentre l’attivazione della sim è gratuita. Il costo mensile di quest’offerta (che viene addebitato sulla Postepay Evolution) è di 10 euro ma grazie al cashback è possibile ricevere ogni mese in base ai giga che non si usano fino a 4 euro. Quest’ultima cifra si ottiene se non si consuma nessun giga, si ricevono invece 3 euro se si consumano fino a 50 Gb e 2 euro se si consumano da 50 a 100 Gb. Infine si ottiene 1 euro se si consumano dai 100 ai 150 Gb e zero euro da 150 a 200 Gb.

Poste Italiane ricorda che la richiesta di attivazione della sim dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2023. Aggiunge inoltre che ci si dovrà ricordare sempre di avere credito per rinnovare l’offerta altrimenti si pagheranno 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per i messaggi e se si ha tariffa dati abilitata 2 euro al giorno per 500 Mb alla prima connessione.

Riassumendo…

1. La Postepay Evolution è la carta con Iban

2. Chi ce l’ha e acquista una sim Poste Mobile con pacchetto Connect 200 può ricevere gratis cuffie wireless

3. Il piano Connect costa 10 euro al mese

4. Per ricevere il premio l’acquisto della sim dovrà essere eseguito in app Postepay e poi ci si dovrà registrare al concorso.

[email protected]