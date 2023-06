Poste Italiane lancia una nuova soluzione assicurativa a lungo termine con garanzia capitale investito

Al via il collocamento del nuovo prodotto di investimento assicurativo di Poste Italiane il cui nome è “Poste Domani Insieme”. Si tratta di un’assicurazione sulla vita che sempre più persone scelgono di sottoscrivere. I motivi sono svariati ma il più importante riguarda i propri cari. Essa fornisce, infatti, una protezione finanziaria ai beneficiari designati nel caso di decesso del titolare. Questi ultimi ricevono un pagamento in denaro ovvero un indennizzo grazie al quale possono coprire spese come quelle quotidiane, del mutuo o dell’istruzione dei figli.

Rispetto al passato sono sempre più le persone che decidono di sottoscrivere una soluzione assicurativa e lo fanno per poter vivere più tranquillamente. In questo modo, infatti, avranno la certezza che la propria famiglia sarà protetta finanziariamente in caso della loro prematura scomparsa.

Ma come funziona il nuovo prodotto di Poste Italiane?

Il funzionamento

Poste Italiane ha avviato il collocamento del prodotto di investimento assicurativo a lungo termine “Poste Domani Insieme” con una bassa esposizione ai mercati finanziari.

Più nel dettaglio, come spiegato, si tratta di un’assicurazione sulla vita in forma mista a prestazioni rivalutabili. Consterà di un premio unico o ricorrente grazie al quale la cifra accantonata sarà garantita alla scadenza al netto di eventuali riscatti (in forma parziale) e di cedole già liquidate. Questo prodotto durerà dieci anni e sarà rivolto a chi ha una conoscenza anche minima del mercato finanziario. Sarà inoltre l’ideale per chi non vuole rischiare.

Con Poste Domani Insieme sarà possibile decidere se versare un premio unico iniziale. Esso dovrà essere di un importo compreso tra i 5 mila euro e i 2.500.000 euro. In più sarà possibile decidere se versare premi periodici, mensili o annuali e se integrare la cifra assicurata con dei versamenti aggiunti a partire dal giorno seguente alla sottoscrizione del contratto.

Poste Italiane lancia una nuova soluzione assicurativa a lungo termine con garanzia capitale investito

Tale operazione si potrà eseguire presso l’ufficio postale in cui si è sottoscritta l’assicurazione a partire da 500 euro o da 100 fino a 15 mila euro ciascuno mediante la propria area riservata assicurativa. Infine si potrà decidere anche se attiverà l’opzione cedola.

Debutta “Poste Domani Insieme”, il prodotto di investimento assicurativo a lungo termine di Poste Vita, “con una bassa esposizione ai mercati finanziari“. È più nel dettaglio un contratto di assicurazione sulla vita a forma mista con prestazioni che si possono anche rivalutare. Esso è a premio unico o ricorrente e la cifra investita è garantita fino alla scadenza.

I punti di forza della nuova soluzione assicurativa di Poste Italiane sono l’esenzione dell’imposta di bollo per tutta la durata del contratto e la libertà di indicare i beneficiari nonché modificarli in corso d’opera. Inoltre Poste Domani coprirà da malattia grave in caso di prima diagnosi (dai 18 ai 69 anni) con indennizzo pari al 25% dei premi versati, non rivalutati e che risultano al momento della diagnosi. Infine un’altra caratteristiche importante di questo prodotto è che il capitale liquidato ai beneficiari non rientrerà nell’asse ereditario per cui sarà esente dall’imposta di successione.

Per la sottoscrizione di tale assicurazione, sarà necessario prendere appuntamento in un ufficio postale abilitato. Si potrà quindi chiamare il numero verde gratuito 800.211.290 chiedendo di prenotare un appuntamento con un consulente dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 20. La domenica e i festivi saranno esclusi. Si dovrà portare poi con sé il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Riassumendo…

1. Poste Italiane lancia una nuova soluzione assicurativa

2. Essa è a lungo termine e consta di un premio unico o ricorrente

3. Il capitale investito è garantito alla scadenza al netto di eventuali riscatti in forma parziale

4.

Tra i punti di forza di questo nuovo strumento c’è l’esenzione dell’imposta di bollo e che il capitale liquidato ai beneficiari non rientrerà nell’asse ereditario.

