Poste Italiane: vuoi evitare le lunghe file? Ecco come prenotare un turno allo sportello da casa

Prenotare un turno presso qualsiasi sportello di Poste Italiane è il sogno di tutti. Le lunghe file, infatti, soprattutto nel periodo di riscossione delle pensioni, fanno storcere il naso a molti. Il modo per prenotare da casa, però, c’è ma non tutti lo sanno.

Alle Poste, poi, oltre al pagamento di bollettini, assegni, ricariche Postepay, si potranno a breve effettuare altre operazioni. Grazie al progetto Polis, infatti, ci sarà la trasformazione di 7mila uffici postali che si trovano in comuni con meno di 15abitanti. Essi fungeranno anche da sportelli unici della pubblica amministrazione. Significa che in tali luoghi si potranno richiedere carte di identità ed effettuare il rinnovo del passaporto. Quest’ultima opzione fa davvero sorridere se si pensa alle file interminabili e ai mesi di attesa per ottenere tali documenti, soprattutto in grandi città. L’ obiettivo dell’azienda è infatti proprio quello di “colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri”.

Tornando alla prenotazione del turno allo sportello, ecco come fare stando comodamente seduti sulla propria poltrona.

Perché recarsi presso gli sportelli?

Ci si reca presso gli sportelli di Poste Italiane per spedire e ricevere sia lettere che pacchi. Si può disporre, infatti, del servizio Posta 1 per spedire velocemente in tutta Italia lettere, documenti e comunicazioni fino a 2 chili e di Raccomandata 1. Con quest’ultimo, invece, si possono spedire raccomandate fino a due chili in modo rapido chiedendo anche la prova di avvenuta ricezione. Il servizio Poste Delivery, invece, dà la possibilità di spedire fino a venti chili in tutta la penisola in quattro giorni o meno.

Presso gli uffici di Poste si può anche gestire il proprio denaro con il conto come ad esempio quello BancoPosta o con la carta.

C’è quella di debito Postamat Maestro, la BancoPosta Click, l’Inps card , la BancoPosta classica (di credito) e la BancoPosta Più.

Inoltre la carta di credito BancoPosta Oro, la Postepay Standard, la NewGift, la Twin, la my Postepay, la Evolution e la carta BancoPosta.

Alle Poste si possono acquistare servizi per risparmiare e investire, finanziare i propri progetti, creare la pensione, pagare e trasferire, proteggersi dagli imprevisti e acquistare francobolli o prodotti filatelici.

Poste Italiane: vuoi evitare le lunghe file? Ecco come prenotare un turno allo sportello da casa

È possibile prenotare in modo semplice e veloce un turno allo sportello di Poste Italiane. Tale operazione si può effettuare via web o mediante l’app Ufficio Postale, l’applicazione BancoPosta o all’applicazione Postepay. Basta scegliere l’orario e la data tra quelli disponibili.

Si può prenotare un appuntamento anche tramite Whatsapp. Bisogna però in primis memorizzare sul proprio smartphone il numero di telefono 3715003715 e poi avviare una chat con l’operatore virtuale.

In tutti i casi su indicati, dopo aver ottenuto il numero, ci si dovrà recare all’ufficio postale qualche minuto prima dell’orario e scansionare il codice appuntamento sul totem presente all’ingresso della filiale.

Sarà inoltre possibile prenotare un appuntamento con un consulente da link specifico Poste o mediante app BancoPosta. Ciò per prodotti relativi al risparmio, ai finanziamenti, al conto corrente, al piano pensione e agli investimenti.

Un utente Twitter pensa invece quanto segue: “in un mondo digitale, un turno allo sportello può offrire un’esperienza più personale e autentica. Bisognerebbe sfruttarla al massimo”.

Riassumendo….

1. Stanchi delle lunghe file agli sportelli di Poste Italiane?

2. Ci sono vari modi per prenotare il turno allo sportello

3. Tale operazione si potrà eseguire tramite sito web, app Ufficio Postale, BancoPosta o mediante applicazione Postepay

4. Si potrà prenotare il turno anche mediante Whatsapp numero di telefono 3715003715.

[email protected]