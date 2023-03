Pagamento bollettini con Qr Code: come funziona con Ing, Banco Bpm e Unicredit

La super tecnologia arriva anche in banca. Molte di esse, infatti, daranno la possibilità di effettuare il pagamento dei bollettini con Qr Code cosicché si risparmierà tempo e fatica. Servirà solo uno smartphone (che ha già integrato tale lettore) e il gioco sarà fatto. Basterà infatti inquadrare e mettere a fuoco il codice per far partire la decodifica e visualizzare link/informazioni contenute all’interno dei puntini codificati.

Il Qr Code, per chi non lo sapesse, è l’acronimo di Quick Reponse Code ovvero del codice a risposta rapida. È più nel dettaglio un simbolo che, ogni qualvolta si inquadra con lo smartphone, produce tutta una serie di informazioni per l’utente. A chi si chiede quando è nato, rispondiamo nel lontano 1994. Non era utilizzato, però, dal grande pubblico ma serviva per tracciare i pezzi di ricambio delle macchine all’interno degli stabilimenti Toyota. Dato che tale codice conteneva più dati rispetto al codice a barre, fu sempre più utilizzato per la gestione delle scorte di magazzino anche da altre industrie.

Ad oggi lo si trova ovunque e negli ultimi anni c’è stato addirittura un boom per cui si crede che nel futuro sarà ancora più utilizzato.

Ma come funziona il pagamento dei bollettini con Qr Code se si è clienti di banca Ing, Banco Bpm e Unicredit?

Ing

L’Ing ha fatto sapere ai sui clienti che è attivo il pagamento dei bollettini Cbill usando il Qr Code. Il Cbill, ricordiamo, è un servizio offerto dalle banche grazie al quale si possono consultare e pagare bollettini nonché avvisi di pagamento della PA. Questo canale di pagamento si trova nel proprio internet banking e lo si può usare da qualsiasi pc o in mobilità, evitando quindi code inutili ed effettuando allo stesso tempo pagamenti in massima sicurezza.

Il funzionamento del pagamento dei bollettini con Qr Code con Ing è il seguente: bisogna accedere all’applicazione della banca, selezionare “Conto corrente arancio” e poi “Cbill”. Si deve poi inquadrare con il cellulare il Qr Code presente sul bollettino form del pagamento che, come una magia, si compilerà in automatico. Si potranno, però, inserire i dati anche manualmente.

Unicredit e Banco Bpm

Si dovrà essere titolari di un conto corrente Unicredit o di una carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card e aderire al servizio di Banca Multicanale per effettuare pagamenti in modo smart. Gli step da seguire saranno i seguenti: si dovrà scaricare/attivare l’app e poi accedere con il proprio pin di banca Multicanale. Ci si dovrà poi connettere alla sezione “pagamenti” e selezionare “fai un pagamento”. Lo step successivo sarà quello di scegliere “bollettino” o “bollettino Cbill/PagoPa” e inquadrare con il Qr Code o con il Data Matrix. Il tutto con la fotocamera del proprio smartphone. Infine si dovrà confermare l’operazione. Ovviamente si potrà anche compilare manualmente il bollettino.

Anche Banco Bpm darà la possibilità di effettuare il pagamento dei bollettini tramite Qr Code comodamente da casa o dall’ufficio, a qualsiasi ora del giorno e della settimana. Così come per Ing e Unicredit, si dovrà scaricare e attivare l’app bancaria sul proprio dispositivo mobile. E poi selezionare la modalità di pagamento tramite Qr Code. Non tutte le banche offrono quest’ultimo servizio: si potrà però visionare la home page dell’istituto di Credito per capire se è offerta questa possibilità. Infine si dovrà inquadrare con la fotocamera il Qr Code (la fotocamera si attiverà in automatico) che fornirà le informazioni presenti nel Qr Code. Infine verranno elaborati gli estremi del pagamento per procedere al trasferimento di denaro che dovrà essere confermato.

