L’impianto fotovoltaico è una tecnologia cruciale nel contesto delle energie rinnovabili e rappresenta una soluzione chiave per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Si basa sull’uso di pannelli solari per convertire l’energia solare in elettricità e ciò contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere un approccio più sostenibile verso la produzione di energia. In un’ottica di efficienza energetica, è essenziale massimizzare l’utilizzo degli impianti fotovoltaici durante tutto l’anno, compresi i mesi invernali.

Come fare allora?

Ottimizzazione dell’impianto fotovoltaico nei mesi invernali

Enea suggerisce di progettare ogni impianto fotovoltaico in modo mirato, considerando i carichi e le esigenze specifiche dell’edificio. Ciò aiuta a evitare sovradimensionamenti e a contenere i costi di investimento e manutenzione.

L’orientamento ideale verso Sud e l’angolo di inclinazione ottimale sono fondamentali per massimizzare la produzione. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile evidenzia inoltre che piccoli cambiamenti nell’orientamento possono influire significativamente sulla resa dell’impianto.

Bisognerebbe anche evitare ombre proiettate sugli impianti fotovoltaici da edifici e alberi per mantenere elevata la produzione. La raccomandazione è di mantenere una distanza di almeno 5 metri tra le file di pannelli per evitare ombreggiamenti reciproci.

Ottimizzare l’impianto fotovoltaico nei mesi invernali: strategie, consigli e soluzioni

L’installazione di batterie di accumulo consente di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso, consentendo uno sfruttamento più efficiente dell’impianto fotovoltaico durante i periodi con meno irraggiamento solare. In più, Enea comunica che l’associazione di impianti fotovoltaici a pompe di calore consente di ottimizzare i consumi energetici. In questo modo si riducono i costi e si sfrutta al massimo la produzione solare, anche in estate.

La collocazione di inverter vicino ai pannelli, poi, riduce sprechi di energia mentre l’ausilio di ottimizzatori consente il monitoraggio costante e l’ottimizzazione della produzione per ciascun modulo.

Altri suggerimenti e considerazioni

Anche modificare le abitudini di consumo, consumando di più durante le ore di massima produzione solare, contribuisce a massimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta. E ancora, l’integrazione di tecnologie domotiche facilita l’automazione degli elettrodomestici e degli impianti, ottimizzando l’uso dell’energia solare disponibile.

Enea consiglia inoltre di utilizzare Smart Meter per monitorare in tempo reale i consumi energetici. In questo modo si contribuisce a una gestione più consapevole dell’energia. Per gli impianti più piccoli, poi, la manutenzione regolare è essenziale per garantire l’efficienza. La pulizia dei moduli è particolarmente importante perché la sporcizia può ridurre l’efficienza fino al 10%. Inoltre, associarsi a una comunità energetica rinnovabile può ridurre i costi energetici e offrire vantaggi economici a lungo termine, inclusi incentivi finanziari per l’energia condivisa. Infine, In caso di impossibilità di installare un impianto fisso, le soluzioni Plug&Play, come i pannelli fotovoltaici da balcone, offrono un’opzione flessibile per risparmiare energia senza richiedere permessi complicati.

In conclusione…

1. L’ottimizzazione dell’impianto fotovoltaico durante i mesi invernali richiede una progettazione accurata, la massimizzazione dell’orientamento, la gestione delle ombre e l’uso di tecnologie complementari come le batterie di accumulo e le pompe di calore

2. Modificare abitudini di consumo, integrare la domotica e partecipare a comunità energetiche sono ulteriori strategie per massimizzare l’efficienza

3. In questo modo si rendono gli impianti fotovoltaici più sostenibili ed economicamente vantaggiosi.