Offerte voli low cost Ryanair, Wizzair e Ita Airways: sconti 15-20% e saldi di fine stagione

Chi desidera esplorare il mondo predilige, come mezzo di trasporto, sicuramente l’aereo. È infatti quello più veloce: consente, infatti, di coprire le grandi distanze in tempi relativamente brevi riducendo di molto il tempo di viaggio rispetto ad altri tipi di trasporti come il treno o la macchina. C’è però un problema inerente a tali viaggi che sono i costi sempre più alti dei biglietti. Con un po’ di calma e tempo, però, è possibile trovare diverse offerte di voli low cost come quelle proposte da Ryanair, Wizzair e Ita Airways che offrono sconti del 15-20% e saldi di fine stagione. Occhio però alle regole sul bagaglio a mano.

Ryanair e Wizzair

“Vivi la tua vita al top e ottieni il 15% di sconto” è una delle offerte di voli low cost proposte da Ryanair che durerà solo 24 ore (solo oggi) per viaggi dal 22 agosto al 31 ottobre 2023. Per fruire di essa, si dovrà utilizzare il codice “FS150FFP”. Sul sito ufficiale della compagnia aerea si legge che si potranno prenotare voli da Roma Ciampino per Tirana a partire da 17 euro in tariffa economica ad esempio il 31 ottobre. Il 30 agosto, sempre da Roma, si potrà partire anche in direzione Bucarest a partire sempre da 17 euro nonché il 7 settembre. Da Milano Malpensa, invece, il volo più economico è quello di sola andata per Londra del 20 settembre a partire da 14 euro.

Ricordiamo che la tariffa più bassa (come quella evidenziata) permette di portare a bordo un solo bagaglio a mano piccolo delle dimensioni di 40x20x25 centimetri che si dovrà inserire sotto il sedile di fronte al proprio.

Wizzair propone invece i saldi di fine estate. Si potranno prenotare i voli low cost selezionati a partire da 19,99 euro per viaggiare tra il 1° settembre e il 31 ottobre. Tale promozione, comunica il vettore, si applicherà solo ai voli evidenziati e sarà soggetta a disponibilità. Il prezzo si riferirà al solo viaggio di andata, costi amministrativi inclusi. Con tale offerta si potrà portare a bordo un solo bagaglio a mano delle dimensioni di 40x30x20 centimetri mentre il trolley o il bagaglio da stiva saranno soggetti a un supplemento. Per alcuni tratte il prezzo sarà anche di 14,99 euro ma si dovrà prenotare entro oggi alle 23.59 per viaggi, ripetiamo, dal 1° settembre al 31 ottobre.

Tale promozione, infine, non si applicherà alle promozioni di gruppo.

Anche Ita Airways propone offerte di voli low cost da cogliere al volo per l’inverno. Chi prenoterà entro domani potrà infatti ricevere uno sconto del 20% (tasse e supplementi esclusi) per biglietti in tariffa Economy, Premium Economy e Business Class per volare dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024. Si dovrà però utilizzare il codice promozionale “MONDO”.

Con la Economy Class sarà incluso un bagaglio a mano di 8 chili delle misure di 55x35x25 centimetri più una piccola borsa di 45x36x20 centimetri. Inoltre si potrà portare un bagaglio da stiva di 23 chili. La Premium Economy, invece, per mette di portare il bagaglio a mano su indicato più l’accessorio, il bagaglio da stiva, offre la scelta del posto e i banchi dedicati.

La Business Class, infine, i bagagli su indicati, la scelta del posto, i banchi dedicati e in più il fast track e la lounge. Ita Airways precisa che lo sconto del 20% sarà valido solo per i voli di andata e ritorno operati da Ita in partenza dall’Italia verso destinazioni intercontinentali. Per informazioni maggiori, il suggerimento è quello di visitare la pagina web ufficiale del vettore.

