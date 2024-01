Offerte voli low cost Ryanair e EasyJet gennaio 2024: prezzi folli e sconti fino al 20%

L’anno in corso ha visto un aumento significativo dei prezzi dei voli. Ciò ha quindi reso la ricerca di offerte di biglietti low cost una priorità per molti viaggiatori. In un contesto in cui i costi di viaggio sono alle stelle, risparmiare sui biglietti aerei è diventato quindi fondamentale. In quest’articolo esploreremo le ragioni per le quali si cercano sempre più offerte vantaggiose indicando quelle del momento da cogliere al volo come di Ryanair e EasyJet. Cercheremo inoltre di capire perché si prediligono i viaggi in aereo rispetto a treni o navi e, dulcis in fundo, forniremo suggerimenti pratici su come risparmiare sui costi dei voli.

L’importanza di risparmiare sui voli in tempi di prezzi alle stelle

In un’epoca in cui i costi di vita e di viaggio sono in costante aumento, risparmiare denaro è diventato un obiettivo fondamentale per molti. I prezzi dei biglietti aerei, in particolare, hanno registrato un aumento significativo e ciò ha spinto i viaggiatori a cercare alternative più convenienti. Risparmiare sui biglietti aerei non solo consente di mantenere bilanci di viaggio sostenibili ma apre anche nuove opportunità per esplorare destinazioni altrimenti fuori portata.

Ma perché si sceglie di viaggiare sempre più in aereo rispetto a treni o navi? Ebbene, la prima motivazione è la velocità che non ha rivali: si riduce significativamente il tempo di viaggio. Ciò è fondamentale in un’era in cui il tempo è prezioso e le persone cercano soluzioni efficienti per spostarsi da un luogo all’altro. In secondo luogo, i voli offrono una connettività globale senza pari, consentendo ai viaggiatori di raggiungere destinazioni lontane con facilità. Infine, molte persone scelgono il volo per il comfort e la convenienza che offre, con servizi a bordo che rendono l’esperienza di viaggio piacevole e rilassante.

Strategie per risparmiare sui biglietti aerei

Per affrontare l’aumento dei prezzi dei voli, i viaggiatori si stanno sempre più rivolgendo alle offerte voli low-cost come quelle proposte da compagnie come Ryanair e EasyJet La ricerca di tariffe convenienti, però, non si limita solo alla scelta della compagnia aerea.

Alcuni suggerimenti pratici possono aiutare i viaggiatori a risparmiare ulteriormente sui loro biglietti aerei.

Ecco quali sono:

1. Essere flessibili sulle date di viaggio può aprire la strada a tariffe più convenienti. Volare in giorni meno affollati o evitare periodi di alta stagione può portare a notevoli risparmi

2. Prenotare i biglietti aerei con anticipo può garantire tariffe più basse. Le compagnie aeree spesso offrono prezzi più convenienti per coloro che pianificano con largo anticipo

3. Utilizzare siti web e app specializzate per monitorare le offerte e ricevere notifiche sui cambiamenti dei prezzi. Questo permette ai viaggiatori di cogliere le migliori occasioni quando si presentano.

Offerte voli low cost Ryanair e EasyJet gennaio 2024: prezzi folli e sconti fino al 20%

Ryanair e EasyJet in questa prima metà di gennaio 2024 propongono offerte di voli low cost a prezzi pazzi e con sconti del 20%. Partiamo dalla prima compagnia aerea che da Napoli propone biglietti a prezzi scontati per Breslavia, Bruxelles, Londra, Manchester, Marrakech e Sofia a partire da 12,99 euro.

Verso Marrakech, ad esempio, si potrà volare a partire dal costo indicato il 20, il 25, il 26, il 27 e il 29 gennaio mentre il ritorno più economico ci sarà il 1° febbraio, il 2, l’8, il 10 e il 22 a partire da 15 euro per un totale di 27,98 euro. Ovviamente al prezzo più basso si dovrà viaggiare leggero. Significa che si potrà portare con sé solo una borsa piccola.

Le regole sul bagaglio a mano Ryanair parlano chiaro: incluso nel prezzo si potrà portare a bordo solo un piccolo accessorio delle misure di 40x20x25 centimetri. L’altro, quello delle misure di 55x40x20 centimetri di massimo 10 chili si dovrà acquistare scegliendo la tariffa Regular il cui costo parte da 26,75 euro a volo.

Nel caso in cui si voglia portare un bagaglio da stiva più accessorio si dovrà invece scegliere la tariffa Plus che offre anche il check-in in aeroporto che costa a partire da 39,24 euro a tratta.

Non solo da Napoli, ci sono voli economici anche da Milano Bergamo a partire da 12,99 euro verso Alicante, Amman, Belfast, Berlino, Billund, Birmingham, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest e Cluj. E ancora, Copenaghen, Cracovia, Eindhoven, Faro, Francoforte, Goteborg, Helsinki, Iasi, Katowice, Lappeenranta, Liverpool, Londra e Lourdes. Inoltre verso Lublino, Lussemburgo, Malta, Marrakech, Oslo, Pafos, Poznan, Praga, Riga, Santander, Sofia, Stoccolma, Tallin, Tangeri, Tirana, Tolosa, Varsavia, Vienna e Zagabria.

EasyJet

Con EasyJet, invece, è possibile trovare voli low cost con sconti fino al 20%. Da Roma Fiumicino, ad esempio, si può arrivare a Nizza pagando il volo a partire da 21,94 euro il 31 gennaio. Anche in questo caso, come tutti sapranno, i biglietti più economici riguardano la tariffa base che è quella che permette di portare a bordo 1 solo accessorio in questo caso delle dimensioni di 45x36x20 centimetri.

Occhio alle ruote e alle maniglie che sono comprese nelle misure. Da Milano Bergamo, invece, si può volare verso Parigi CDG il 10 aprile prossimo a partire da 9,49 euro (ovviamente solo andata) e portando con sé un piccolo accessorio.

In conclusione…

1. La ricerca di offerte voli low-cost come quelle offerte da Ryanair ed EasyJet è diventata una pratica comune per viaggiatori consapevoli dei costi

2. Questa tendenza è alimentata dall’urgente necessità di risparmiare denaro in un contesto di prezzi alle stelle

3. La preferenza per i viaggi in aereo rispetto a treni o navi è guidata dalla velocità, dalla connettività globale e dal comfort

4. Per risparmiare sui biglietti aerei, la flessibilità nelle date di viaggio, la prenotazione anticipata e il monitoraggio delle offerte sono strategie chiave che i viaggiatori possono adottare. In un mondo in cui viaggiare è una parte essenziale della vita moderna, trovare modi per risparmiare sui voli diventa una competenza preziosa per ogni viaggiatore consapevole dei costi.