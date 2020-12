Nuove offerte viaggi per l’estate 2021 in Italia per chi ama il mare nostrano. Le proposte arrivano come sempre da Pirati In Viaggio.

Favignana low cost anche ad agosto

La prima offerta ci porta a Favignana, in Sicilia, per una vacanza davvero low cost da sfruttare in estate, anche a luglio e agosto mesi clou per il mare italiano, ma anche a settembre. Il pacchetto include il soggiorno per 7 notti presso il residence Favignana, vicinissimo al mare e con la possibilità di soggiornare anche a Ferragosto e con la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 165 euro per 7 notti, prezzi che variano in base alla data scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per Favignana si trovano alla pagina dedicata.

Gargano a prezzi bassi in estate

La seconda offerta ci porta a Vieste, in Puglia, perla del Gargano, per una vacanza al mare in estate a prezzi davvero bassi. Il pacchetto include il soggiorno presso il villaggio camping Punta Lunga, che prevede anche la cancellazione gratuita, molto vicino al mare e con tutti i comfort. C’è anche la possibilità di prenotare a Ferragosto. I prezzi partono da 175 euro, prezzi che variano in base alla data e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per Vieste si trovano alla pagina dedicata.

Sardegna low cost imperdibile

La terza e ultima offerta ci porta a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, per una vacanza low cost all’insegna del mare stupendo, da sfruttare durante l’estate 2021. Il pacchetto prevede 7 o più notti presso la struttura Cristal Blu, con la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 95 euro per 7 notti, prezzi che variano in base alla data scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per Santa Teresa di Gallura si trovano alla pagina dedicata.

