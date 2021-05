Nella giornata di oggi 31 maggio sono arrivate le nuove offerte Now che proseguiranno anche per giugno se non ci saranno ulteriori variazioni. Ebbene la buona notizia è che si potrà fruire del Pass Cinema e di quello Entertainment a soli 3,99 euro il primo mese. Il prezzo del pacchetto Sport resterà invariato nonostante i diritti della serie A non saranno più esclusiva di Sky ma di Dazn che ancora non ha comunicato quanto costerà il nuovo abbonamento. La tv satellitare, infatti, potrà trasmettere solo 3 partite su 10 ogni giornata. Per l’esattezza quella delle ore 20.45 del sabato, quella delle 12.30 della domenica e infine quella del lunedì alle ore 20.45. Ecco maggiori dettagli in merito.

Now tv: le nuove offerte di giugno 2021, il primo mese a 3,99 euro

Sul sito ufficiale di Now, le offerte proposte sono due: c’è il ticket cinema più entertainment e quello sport. Il primo costerà in super offerta 3,99 euro al mese e poi il prezzo sarà di 14,99 euro. Nel dettaglio grazie a questa promozione si potranno vedere film, le serie televisive, gli show di Sky come Masterchef e le produzioni di Sky Original. Inoltre tanti documentari si arte, scienza e storia. L’abbonamento funzionerà in modo molto semplice: si attiverà al momento dell’acquisto e se si cambia idea si potrà disdire entro le ore 24 prima della fine del periodo di visione.

Il secondo ticket quello Sport trasmetterà 3 partite su 10 a giornata del calcio della serie A Tim 2021-2024. Inoltre tutta la serie B nel medesimo periodo (38 stagionali più playoff e playout) nonché le competizioni Uefa Champions League 2021 ed Europa League 2020/2021. Inoltre le partite della Premier League 2021/2022, quelle della BundesLiga 2021-2025 e della Liga 1 2021-2024. Infine si potrà visionare la Formula 1, la MotoGp, il tennis internazionale con gli Atp Masters 1000 e l’Nba. In più si avrà accesso ai canali di Eurosport 1 e 2. Il prezzo sarà di 14,99 euro per 1 giorno mentre quello di durata mensile sarà di 29,99 euro.

Offerte Now Tv giugno 2021: i prezzi e dove si potranno vedere

Il pass Sky di intrattenimento e cinema costerà 14,99 euro mentre quello Sport 29,99 euro al mese. I pass di durata mensile si rinnoveranno di mese in mese salvo la disdetta che dovrà essere fatta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. L’offerta intrattenimento e cinema si potrà attivare fino al 31 ottobre prossimo ma sarà valida solo per i nuovi clienti.

I contenuti si potranno fruire su pc, smartphone, tablet e sulla tv di casa purché sia una Smart Tv. Inoltre si potranno seguire utilizzando la Now Smart Stick, Apple Tv, Fire Tv, Vodafone Tv, Google Chromecast, Tim Vision Box oppure una console Playstation o Xbox.

[email protected]