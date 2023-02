Ancora 6 giorni e terminerà l’offerta di Poste Italiane che offre interessi fino al 3% sul libretto di risparmio

Quanto tempo è passato dai primi libretti di risparmio postale. Era il 1876 quando grazie al ministro delle finanze Quintino Sella furono istituite le Casse di Risparmio Postale, dopo dieci lunghi anni di titubanze. Grazie a ciò, i cittadini poterono rivolgersi alle Regie Poste per depositare e far fruttare il proprio denaro.

E così è stato nel corso degli anni in quanto gli interessi che si percepivano erano discreti. Ad esempio nel 2012 era possibile ottenere un tasso annuo lordo dell’1,60% più un’ulteriore 1,60% per la liquidità addizionale versata nel corso di quell’anno. In più c’era anche un bonus interessi di 10 euro lordi per ogni 1000 euro di liquidità addizionale. Insomma, prima tutti avevano maggiori possibilità di guadagnare qualcosa sui propri libretti di risparmio.

Poste Italiane, poi, nel corso del tempo fino ad oggi ha ridotto i tassi. Arrivano infatti adesso allo 0,001% anche se è possibile accantonare denaro nell’offerta Supersmart per ottenere un rendimento fino al 3% lordo.

Come funziona l’offerta Supersmart

Quest’offerta, però, sta per scadere, mancano infatti solo sette giorni.

L’offerta Supersmart 270 giorni che offre un tasso di interesse lordo annuo del 3% sarà disponibile solo fino al 6 marzo per chi ha un libretto di risparmio Smart e apporta nuova liquidità. Tale promozione si potrà attivare direttamente agli uffici postali oppure mediante sito Poste.it o app BancoPosta ma solo se il proprio libretto è abilitato alle funzioni dispositive.

Come detto, però, il tasso del 3% lordo vale solo per la nuova liquidità ovvero per le somme versate sui conti correnti o sui libretti postali aventi la stessa intestazione. Ciò attraverso versamenti di assegni circolari/bancari, bonifici bancari o accredito di stipendio/pensione.

L’alternativa

La liquidità versate su altri rapporti diversi dal libretto Smart potrà essere trasferita su quest’ultimo mediante giroconto. Si dovrà però ricordare che tutti i rapporti dovranno avere la stessa intestazione, altrimenti tale operazione non potrà essere eseguita.

Tutti coloro che hanno un libretto Smart, invece, potranno attiva la Supersmart 180 giorni che offrirà alla scadenza un tasso annuo lordo dell’1,50%. Con essa si potranno accantonare del tutto o in parte le somme depositate sul proprio libretto e dopo 6 mesi ottenere il tasso su indicato. Sia per la 270 giorni che per la 180 giorni, l’importo minimo sottoscrivibile sarà di 1000 euro incrementabile per 50 euro e multipli.

Il vantaggio di avere un libretto di risparmio Smart non sarà solo la possibilità di sottoscrivere l’offerta Supersmart. Si potranno infatti gestire i propri risparmi anche online dal sito ufficiale di Poste Italiane o mediante l’app BancoPosta. Con pochi click, poi, si potrà associare l’Iban del proprio conto corrente al libretto Smart per ricevere bonifici su di esso. Inoltre si potranno tenere sotto controllo i movimenti e il saldo.

Occhio quindi alla data del 6 marzo per non perdere l’occasione di ricevere il 3% lordo sulle somme accantonate. Visti i tassi di interesse dei libretti, potrebbe davvero convenire anche perché non costa nulla.

[email protected]