Offerta IBL Banca, per i nuovi clienti tasso di interesse al 2,50%

Interessante proposta da parte del noto istituto di credito, la quale prevede un tasso di interessi del 2,50% lordo. Stiamo parlando della nuova offerta IBL Banca. La promozione è riservata a coloro che attivano un conto corrente digitale e remunerato ControCorrente. Tale tasso è valido per 6 mesi. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Offerta IBL Banca per nuovi clienti

Anche il settore bancario ormai da tempo vive la forte concorrenza degli altri competitor e per accaparrarsi nuovi clienti sforna con una certa regolarità promozioni e offerte davvero interessanti e particolarmente vantaggiose. IBL Banca non fa eccezione e lancia l’iniziativa riservata ai nuovi clienti con tasso di interessi al 2,50% lordo. Ma non è tutto, poiché il tasso può salire al 3,50% con l’opzione Time Deposit. Tale funzione consiste nel vincolare una somma per un periodo di tempo prefissato. Per quanto riguarda la durata del tasso sopra citato, come detto è di sei mesi, dopodiché verrà applicata la remunerazione base con tassi a seconda della giacenza media.

Il servizio ControCorrente offre le medesime funzionalità di un normale conto, ma in più presenta il vantaggio di avere un tasso promozionale decisamente consistente. Sarà possibile quindi fare le consuete operazioni quotidiane, e in più essere remunerati. Ma come funzionano i tassi dopo i 6 mesi?

0,50% con una giacenza media superiore a 50.000 euro;

0.30% per una giacenza media da 20.000 euro a 49.999 euro;

0,10% per una giacenza media fino a 19.999 euro.

Scadenza e altre info

Quella appena vista è la tabella relativa ai tassi di interesse in merito alla giacenza media. Per quanto riguarda invece l’attivazione dell’offerta, i nuovi clienti hanno tempo fino al 14 luglio prossimo per ricevere la promozione con il 2,50% di tasso di interessi lordo. Ma quanto costa? I primi sei mesi sono gratis, mentre il costo del canone mensile per i mesi successivi al sesto sarà di 2 euro (per il pacchetto Semplice). È inoltre possibile ridurre a zero il canone mensile accreditando lo stipendio o la pensione, oppure mantenendo una giacenza media superiore a 5000 euro.

In conclusione, vediamo quali sono gli interessi lordi concedo trimestrale relativi ai vincoli da 6 a 36 mesi:

36 mesi 3,50%;

24 mesi 3,30%;

18 mesi 3,20%;

12 mesi 3,10%;

6 mesi 2,60%.

Ecco invece quelli con scadenza del vincolo da 3 a 24 mesi:

24 mesi 3,30%;

18 mesi 3,20%;

12 mesi 3,10%;

6 mesi 2,60%;

3 mesi 1,80%.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero vantaggiosa. Del resto, con IBL Banca parliamo di uno dei principali istituti di credito del nostro paese, con 120 punti disponibili sul territorio tra filiali e agenti. Il Gruppo comprende Banca Capasso e Banca di Sconto, IBL Real Estate, IBL Servicing e Moneytec e conta circa 800 dipendenti.