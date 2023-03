Migliori conti deposito fine marzo 2023: gli interessi arrivano al 4,60%

I tassi di interesse dei conti deposito negli ultimi mesi sono cresciuti molto rispetto al passato. Proprio per questo sono tornati a essere uno degli strumenti preferiti nei quali investire il proprio capitale.

Uno dei punti di forza è che sono garantiti dal Fidt ovvero dal Fondo Interbancario di Tutela che garantisce i depositi fino a 100 mila euro a depositante anche nel caso di conti vincolati. Ecco un esempio: in caso di un deposito di 300 mila euro intestato a due persone, ogni intestatario riceverà 100 mila euro a testa.

Quali sono allora i migliori conti deposito del momento nei quali investire il proprio denaro per ricevere interessi fino al 4,60% (lordo)?

Quali scegliere?

Tra i migliori conti deposito di fine marzo 2023, c’è sicuramente quello di banca Aidexa. Parliamo dell’X Risparmio che è un conto vincolato, senza costi e sicuro al 100%. Allo scadere del vincolo, il denaro depositato torna al cliente insieme al tasso di rendimento maturato che è calcolato in base al vincolo. Per sottoscriverlo non c’è l’obbligo di aprire anche un conto corrente con la medesima Banca. Il tasso di rendimento annuo lordo dopo 3 e 6 mesi è del 2% (netto dell’1,48%), dopo 12 mesi è del 3% (netto 2,22%), dopo 18 e 24 mesi del 3,75% (netto 2,78%) e infine dopo 36 mesi è del 4,50% (netto del 3,33%).

C’è poi tra i migliori conti deposito quello di MeglioBanca a cedola crescente che riconoscerà al quinto anno di vincolo un tasso lordo del 4,60%. Più esattamente si legge sul sito ufficiale dell’Istituto di Credito che il tasso lordo sarà dello 0,90% dopo 1 anno, dell’1,80% dopo 2 anni, del 2,75% dopo 3 anni, del 3,70% dopo 4 anni e del 4,60% dopo 5 anni. Per aprirlo bisognerà sottoscrivere anche il conto corrente ma il deposito sarà sempre svincolabile anche solo parzialmente (in soli 33 giorni le somme saranno svincolate).

Altri due conti deposito con i tassi di interesse tra i più alti del momento

Ci sono poi i nuovi conti deposito Smart offerti da Smart Bank, facili da aprire online. Dopo 6 mesi il tasso di interesse lordo è del 2,50% (effettivo 1,85%) a scadenza, dopo 12 mesi del 3,30% (effettivo 2,44%) a scadenza, dopo 18 e 24 mesi del 3,50% (2,59%) annuale e dopo 36 mesi del 3,80% (2,81%) annuale. Infine dopo 48 mesi del 3,57% (2,64%) annuale e dopo 60 mesi del 3,80% (2,81%) annuale.

Infine segnaliamo tra i migliori conti deposito, quello di banca Cf+ che si può aprire liberamente senza ala necessità di sottoscrivere un conto corrente. Il tasso di interesse lordo per somme vincolate è del 2,30% dopo 12 mesi, del 3,30% dopo 18 mesi, del 3,80% dopo 24 mesi, del 4% dopo 36, 48 e 60 mesi.

