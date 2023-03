Migliori conti correnti? Ecco quelli che fanno risparmiare di più

Se vi state chiedendo quali sono i migliori conti correnti attualmente in Italia, ecco alcune dritte per rispondere a questa domanda. Ormai sono parte fondamentale della nostra vita, un po’ come gli smartphone. C’è forse ancora qualche temerario anticonformista che conserva i soldi sotto la mattonella, così come ci sono alcune persone che decidono di vivere senza telefonino, ma si tratta davvero di una porzione minima del nostro paese. Che sia per accreditare lo stipendio, o la pensione, tutti hanno bisogno di un istituto di credito al quale affidare i propri risparmi. Andiamo quindi a vedere quali sono quelli più convenienti oggi.

Migliori conti correnti per risparmiare

In realtà, purtroppo, in questo preciso momento stirolo, associare la parola risparmio ai conti correnti risulta essere quasi un ossimoro. Di recente infatti siamo venuti a conoscenza degli aumenti applicati da diversi istituti di credito. Aumenti dovuti sostanzialmente all’inflazione e alla crisi economica scaturita dopo la guerra in Ucraina. Cerchiamo di fare quindi il punto della situazione e vedere quali sono quelli che in questo momento offrono i propri servizi a un costo più basso. Un ottimo modo per scoprire le proposte più vantaggiose, è quello di utilizzare i vari comparatori presenti online, come ad esempio quello offerto da Facile.it.

Detto ciò, possiamo dire che secondo un recente studio ben 4,4 milioni di italiani hanno deciso di recente di cambiare istituto bancario per passare a un conto corrente con prezzi più bassi. Rispetto al 2022 infatti i costi sono aumentati tra l’8% ei il 26%, con spese che in alcuni casi arrivano addirittura a 154 euro per conto. Il consiglio è quello di affidarsi quindi a un conto corrente con zero spese, ossia quelli che non applicano una tassa mensile per il proprio servizio.

I migliori quattro del mese

Inoltre, molti di questi istituti offrono anche diverse funzioni completamente gratis, come ad esempio bonifici e prelievi.

Chiuso questo lungo preambolo generale, andiamo finalmente a vedere quali sono i migliori conti correnti di questo mese di marzo, ossia quelli che fanno risparmiare di più ai correntisti. Tra i quattro scelti abbiamo Conto Arancio ING. Si tratta di un conto che ha zero spese per chi accredita lo stipendio o la pensione, o assicura comunque entrate mensili di almeno 1000 euro. La commissione sui prelievi è di soli 0,95 centesimi.

Altro conto particolarmente vantaggioso è Start Widiba. Per chi lo apre entro il 29 marzo è gratuito per 12 mesi, e permette inoltre di ottenere il 2,5% annuo lordo per somme vincolate a 3, 6 o 12 mesi. I prelievi sopra i 100 euro sono gratis.

Passiamo a Banca Mediolanum. L’offerta SelfConto include carta di credito e home banking a zero spese. Per gli under 30 il canone è gratis, mentre tutti gli altri avranno 12 mesi gratis, poi 3,75 euro al mese di canone. Anche in questo caso bonifici e prelievi gratis.

Chiudiamo con My Genius di Unicredit. Il servizio con canone annuo azzerato prevede bonifici online gratuiti e prelievi gratis negli ATM della banca.