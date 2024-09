Fare la spesa al supermercato non è sempre cosa facile, non solo perché non tutti sono in grado di sfruttare le offerte e risparmiare, ma anche perché non sempre si riesce a portare a casa i prodotti migliori nel rapporto qualità prezzo. Trovare le migliori acque minerali da supermercato quindi diventa cosa ardua, ma per fortuna ci sono gli esperti di Il Salvagente che hanno pensato bene di rivelare attraverso le analisi di laboratorio di 18 diverse acque presenti all’interno dei supermercati italiani, quali sono le migliori.

The Big Four

Sono soltanto quattro le acque minerali che al termine delle analisi non hanno riscontrato valori di fitofarmaci al loro interno. Una di queste è Acqua Panna Naturale, si tratta di un prodotto toscano, precisamente di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. L’acqua in questione entra quindi di diritto tra quelli che soddisfano i criteri di ricerca degli esperti. Niente pesticidi anche per San Benedetto Ecogreen. La sostenibilità è il fiore all’occhiello dell’azienda, anche la plastica è riciclata, mentre l’acqua è raccolta dalle fonti situate sulle Alpi del Veneto.

C’è anche spazio per un prodotto estero, stiamo parlando della francese Evian Naturale, acqua proveniente dalle fonti di Evian-les-Bain, e terzo prodotto senza la presenza di pesticidi. La quarta acqua senza la presenza di fitofarmaci è invece Acqua Essenziale Naturale, essa viene raccolta nei pressi delle terme di Boario, in Val Camonica. Questi dunque i quattro big che hanno soddisfatto le analisi degli esperti di Il Salvagente. Ricordiamo che i test in generale sono stati condotti su 18 marche diverse.

Migliori acque minerali, l’elenco competo

Gli italiani bevono moltissima acqua, 252 litri a testa all’anno. Siamo il primo Paese in Europa per consumo, e il secondo nel mondo dopo il Messico. In totale, come dicevamo, sono 18 le acque minerali analizzate dagli esperti, ecco l’elenco completo: : Sant’Anna Naturale, Lete Effervescente Naturale, Gran Guizza Naturale, San Benedetto Ecogreen Naturale, Uliveto Naturale, Fiuggi Naturale, San Pellegrino Frizzante Naturale, Ferrarelle Effervescente Naturale, Saguaro Naturale, Levissima Naturale, Vitasnella Naturale, Evian Naturale, BrioBlu Leggermente Frizzante, Panna Naturale, Rocchetta Naturale, Eva Naturale, Lauretana Naturale, Fonte Essenziale Naturale.

Ma che significa che solo 4 non hanno tracce di? Significa ciò che la stessa frase afferma implicitamente, ossia che le altre 14 ce li hanno.

Ovviamente, è bene precisare che si tratta di misure irrisorie, ossia ben al di sotto dei livelli di tollerabilità dell’organismo umano, quindi sostanzialmente innocue. In nessun caso infatti sono stati riscontrati parametri fuori norma, è però bene precisare che le quattro succitate hanno invece evidenziato zero tracce e quindi meritano un plauso ulteriore. In conclusione, per completezza di’inforamzione, ecco tutte le fonti da cui vengono raccolte le acque prese in esame: Pratella (Ce), Popoli (Pe), Vicopisano (Pi), Fiuggi (Fr), San Pellegrino Terme (Bg), Riardo (Ce), Paesana (Cn), Valdisotto (So), Darfo Boario Terme (Bs), Evian-les-Bains (Francia), Scarperia e San Piero (Fi), Gualdo Tadino (Pg), Paesana (Cn), Graglia (Bi).

Numeri in crescita

Per quanto riguarda la situazione dei nitrati, ci sono dei miglioramenti rispetto allo scorso anno. A parte le migliori acque evidenziate, in generale si può dunque parlare di quadro positivo. Ecco cosa si legge sul test de Il Salvagente: “Fortunatamente, almeno per quanto riguarda l’altra sostanza potenzialmente dannosa che abbiamo valutato per i giudizi complessivi, i nitrati, le cose sono migliorate rispetto all’analogo test pubblicato nell’agosto del 2020. Allora, diverse confezioni si avvicinarono alla soglia di 10 ml/l considerata adatta all’infanzia, e in un caso il limite fu superato”. Il mercato dell’acqua è comunque in espansione, solo in Italia ci sono centinaia di marchi e lo scorso anno, nel 2023, sono stati imbottigliati oltre 16 miliardi di litri d’acqua con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Riassumendo…